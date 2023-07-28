KOCAELİ KARADENİZ SAHİLLERİNDE CANLI MAKALE İLE DEVRİ ÂLEM

Gebze Gazetesi ve Devri Âlem belgesel TV programı olarak yeni nesil medyanın imkânlarından yararlanarak canlı makale ve canlı haberlerle, haberin merkezinden yaptığımız canlı yayınlar büyük ilgi görüyor ve izlenme rekorları kırıyor.

27 Temmuz 2023 tarihinde Kocaeli, Kandıra, Kefken, Babalı ve Karaağaç bölgesinde www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak yaptığınız canlı yayınları sizlerle paylaşıyorum:

GEBZE BELEDİYESİ TARİHİNE IŞIK TUTAN EMİN AKIN İLE CANLI HABER

Gebze eski belediye başkanlarımızdan Mehmet Emin Akın www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu ve TGRT belgesel TV de her gün yayınlanan Devri Âlem belgesel www.devrialem.tv Program yapımcısı www.ismailkahraman.net in sorularını cevaplandırdı.

KOCAELİ KANDIRA KARAAĞAÇ DA KAFKAS SÜRGÜNÜ ANIT MEZARLIĞI

Çarlık Rusya tarafından 1864 yılında Kafkasya bölgesinden Anadolu’ya sürgün edilen Çerkes ve Abhazların Kocaeli’de ilk Karaya çıktığı Kefken Babalı Karaağaç köyündeki tarihi Mezarlık ve anıttan www.gebzegazetesi.com canlı yayında

KAFKAS SÜRGÜNÜ ŞEHİTLERİ ANITI

Kocaeli Kandıra Babalı Çevre Koruma Derneği başkanı Resul Uzun, canlı yayında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1864 Kafkas Sürgünü Şehitler Anıtı ile ilgili www.gebzegazetesi.com canlı yayınında bilgi veriyor:

KOCAELİ’DE FINDIK ÜRETİMİ TARİHİ

Kocaeli bölgesinde en çok fandık üretimi yapılan Kocaeli’nin en büyük köyü Kandıra Karaağaç köyünde Fındık bahçelerinde www.gebzegazetesi.com canlı haberinde TGRT belgesel TV Devri Âlem belgesel yönetmeni İsmail Kahraman bilgi veriyor:

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ

Kocaeli lezzetlerinde önemli yete sahip kabak çiçeği dolması tarifi konunun uzmanları tarafından www.gebzegazetesi.com canlı haberinde anlatıyor:

HARMANKAYA TURİSTLİK TESİS CANLI HABER

Kocaeli Kefken Babalı’da Harmankaya Bungalov Evleri genel müdürü Oğuz Tokmak tesisle ilgili www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayınında bilgi veriyor:

KOCAELİLİ ŞAİRDEN DÜŞÜNDÜRÜCÜ ŞİİR