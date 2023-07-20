KOCAELİ KEFKEN BÖLGESİNE KARADENİZ İLÇESİ KURULMALI

Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla il sayısın 100’e, ilçe sayısının 1000’e çıkarılmasıyla ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamaları büyük yankı yaptı. Kocaeli Kefken bölgesinin Karadeniz’e 69 km kıyısı olmasına rağmen bir ilçesinin olmaması çok büyük eksiklik.

Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak Kocaeli’nin Karadeniz kıyısına ilçe kurulmasıyla ilgili yıllardan beri birçok yazı yazdım, araştırma yaptım ve canlı yayınlar yaptım.

KARADENİZ SAHİLLERİ SAHİPSİZ

Karadeniz’e 59 km. kıyısı olan Kocaeli, Sakarya doğalgaz sahası içinde kalmaktadır. Güvenlik açısından Karadeniz sahilinde önlemler alınıp yatırım yapılması için Karadeniz sahillerine önem verilmeli. Bu bölgeler turizm ve tarım bölgesi ilan edilerek Kocaeli halkının hizmetine açılmalı ve Kefken’e Kocaeli Karadeniz ilçesinin kaymakamlığı ve Cebeci’ye belediye Hizmet binası yapılmalı Kocaeli Karadeniz sahillerinde devlet teşkilatı kurulmalı.

CUMHURBAŞKANINA KOCAELİ MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kocaeli bölgesi ve Karadeniz sahillerinin sahipsizliği ile ilgili www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşesinde yazdığım açık şikâyet mektubum:

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CEBECİ VE KEFKEN’İN CANLI ŞAHİTLERİ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ

Giresun Alucra, Çamkonak köyünden 1940’lı yıllarda Kandıra Cebeci’ye yerleşerek ormanlarda çalışıp odun ticareti yapan ve Cebeci Çamkonak köyünün kurucularından 95 yaşındaki tarihin canlı şahidi Şükrü Çoruh www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv nin canlı makale ve haberinde belgeselci www.ismailkahraman.net in sorularını cevaplandırıp önemli bilgiler veriyor:

KOCAELİ’NİN EN BÜYÜK KÖYÜ KEFKEN CEBECİ KARAAĞAÇ’IN CANLI ŞAHİDİ İLE CANLI MAKALE

Kocaeli bölgesinin en büyük köylerinden 1919 yılında Giresun dan bölgeye gelenlerin fındık dikimini başlattığı Karaağaç köyünde muhtarlık yapan Hacı Ali Bozkır www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv de köyün tarihi geçmişi ile ilgili Araştırmacı-Gazeteci ve her gün TGRT belgesel TV’de yayınlanan Devri Âlem belgesel Program yönetmeni İsmail Kahraman’ın canlı makalede sorularını cevaplandırıyor:

21 MAYIS 2021 DE HACI ALI BOZKIR İLE KARAAĞAÇ KÖYÜNDEKİ KAFKAS SÜRGÜNÜ ANITINDA YAPTIĞIMIZ BELGESEL SÖYLEŞİ TGRT DE YAYINLANIYOR

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