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Kocaeli merkezli 3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdıkları iddia edilen 19 zanlı gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı

23 Mayıs 2021 Pazar 20:24

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğunlukla yaşlıları arayıp kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan, mobil bankacılık bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç temin eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kocaeli'nin yanı sıra İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, 30 kişiden yaklaşık 3 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 19 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



AA
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