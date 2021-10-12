Kocaeli Spor Şurası toplandı; Sporun Başkenti Kocaeli hedefi gerçek oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Spor Master Planı için ilk ve en önemli adımlardan birini attı.

Kocaeli “Spor Şurası ve Çalıştayı” geniş bir katılımla Kocaeli Kongre Merkezinde başladı. Tüm gün sürecek şuranın açılış oturumuna katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ‘’Kocaeli’nin sporun da başkenti olması hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmekten mutluluk duyuyorum’’ dedi.





SPOR ALANINDA ÖRNEK ÇALIŞMA

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, spor alanında Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya daha imza attı. Kocaeli “Spor Şurası ve Çalıştayı”na Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada, Karamürsel Kaymakamı Osman Canbaba, Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Başiskele, Darıca, Kandıra, Kartepe ve Körfez ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Aktürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Arslan, KASKF Başkanı Murat Aydın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Kırkpınar eski Başpehlivanlarından Ahmet Taşçı, Karatede Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan eski milli sporculardan Haldun Alagaş, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece alan sporcularımız ve aileleri, Ampute Milli Takımımızın sporcuları, antrenörler, hakemler, amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri, Kağıtsporlu yönetici ve sporcular, özel sporcularımız, Kocaeli spor basını katılım sağladı.





SÖYLEYECEK SÖZÜ OLAN HERKES

Kocaeli spor camiasının yoğun ilgi gösterdiği ve geniş bir katılımla toplanan şurada ilk olarak söz alan Gençlik Spor ve Eğitim Politika Kurulu Üyesi Doç. Levent Atalı, şura öncesinde yapılan geniş katılımlı anket ve çalışmalarda kentte spor alanında söyleyecek sözü olan herkesle görüşüldüğünü ifade etti. KASKF Başkanı Murat Aydın, konuşmasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentte spora ve sporcuya verdiği desteğin yanı sıra Kocaeli’nde spor şurasının toplanmasının amatör spor kulüpleri açısından önemine vurgu yaptı. Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Türkiye’ye Karatede ilk madalyasını kazandıran Kağıtsporlu milli sporcumuz Eray Şamdan ise Kocaeli Büyükşehir’in spora ve sporcuya verdiği desteklerin öneminden söz etti. Şamdan, sporcular olarak aynı desteği diğer kurumlardan da beklediklerini söyledi.

SPORUN BAŞKENTİ KOCAELİ

Şurada kürsüye gelen Başkan Büyükakın, bugün bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin ilk adımlarının atıldığını ifade etti. Başkan Büyükakın, ‘’Bizim bir hayalimiz vardı. Sanayi başkenti olarak anılan Kocaeli’nin aynı zamanda sporun da başkenti olmasını hayal ediyorduk. Bu aynı zamanda bütün kentin de hayaliydi. Büyükşehir olarak Kocaeli’nin sporun da başkenti olması için sporun her alanında desteklerimiz artarak devam ediyor. Kocaeli geçmişte dünyaya nam salmış sporcular yetiştirdi, bugün de dünyada ve Avrupa’da söz sahibi sporculara sahibiz. Gelecekte de Kocaeli’den yeni şampiyonların yetişmesi için spor şurasının büyük önem ve değer taşıdığını düşünüyorum’’ ifadesini kullandı.

ORTAK AKIL ŞURADA BULUŞTU

Kocaeli Spor Master Planı çalışmalarına altlık oluşturmak, kentin ihtiyaçlarını ortak akıl ile belirlemek ve elde edilecek çıktıların aksiyona dönüşmesini sağlaması amacıyla başlayan Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayına Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, MARKA, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Kocaeli Kent Konseyi, STKlar, özel tesis yöneticileri, fikir liderleri ve spor yöneticileri, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katılım sağlıyor.





ŞURA ÖNCESİ 2500 KİŞİYE ANKET

Şura öncesi Kocaeli’nde yaşayan ve spor ile ilgisi olan 2500 kişiye anket uygulandı. Ankete; sporcular, spor yöneticileri, antrenörler, sporcu aileleri, spor işletmecileri, sporla ilgili bürokratlar katıldı. Ankette katılımcılara; “Spor Kenti Kocaeli” yolculuğunda yaşanan sorunlar, yapılan yatırımlar ve yapılması gerekenler soruldu. Ankette öne çıkan başlıklar şurada masaya yatırıldı. Hazırlıklar kapsamında ayrıca; Gençlik ve Spor Politikaları Kurulu, İl ve İlçe Gençlik Spor Müdürleri ve İlçe Belediye Spor Müdürleriyle toplantılar yapıldı.





KONGRE MERKEZİNDE BAŞLADI

Kocaeli Spor Şurası ve Çalıştayı; Kocaeli Kent Yaşamı ve Spor, Spor Eğitimi, Okul Sporları ve Altyapı, Kamu Spor Yatırımları ve Özel Spor İşletmeleri, Spor Turizmi, Doğa Sporları, Su Sporları, Salon Sporları, Engelliler ve Spor, Spor Kulüpleri (Futbol- Kocaelispor) ve E-spor konularını masaya yatırıyor. Şuraya 700 kişinin katılım sağlaması ve kentin spor ile ilgili vizyonuna katkı sunması bekleniyor.





SPOR MASTER PLANI HAZIRLANACAK

Şura ve Çalıştaytan sonra elde edilen veriler; Uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kentin Spor Master Planı hazırlanacak.









