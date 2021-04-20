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Kocaeli Tarih ve Kültür Sergisi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın İKTAV kütüphanesine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak ziyaret etti.

Kocaeli Tarih ve Kültür Sergisi

20 Nisan 2021 Salı 12:15

Turizm haftası dolayısı ile İktav Araştırma merkezi www.iktav.com kütüphanemizde Kocaeli tarih kültür ve doğa turizmi fotoğraf belge, kitap ve gazeteler sergisi açtık.
Sergimizi ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan vekili Yaşar Çakmak sergide yer alan fotoğraf, belge ve kitaplar halkında bilgi aldı ve araştırma merkezi kütüphanemizin önemli bir kültür hizmeti olduğunu söyledi .
Gebze Gazetesi Canlı Yayın Yaptı
Kocaeli Büyükşehir Başkan vekili ile yaptığımız canlı yayın www.gebzegazetesi.com sosyal medya sayfasın da yer alan yazıyı sizlerle paylaşıyoruz
“...Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak www.gebzegazetesi.com canlı yayınında gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman'ın sorularının cevaplandırıyor.
Canlı yayın linkini sizlerle paylaşıyoruz.
Değerli arkadaşım Yaşar Çakmak bey'e nazik ziyaretinden dolayı Devri Alem belgesel programı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com olarak teşekkür ederiz.










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Cumhurbaşkanlarımızdan Merhum Özal İle Gazetecilik...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz.

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