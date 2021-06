Kocaeli Turizm Şurası Büyük İlgi Gördü

Tarih, kültür, doğa, inanç ve turizm gibi konurda birçok değerlere sahip Kocaeli, kültür turizminde marka olmak istiyor.

Kocaeli Turizm Şurası’na, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Vakfı www.iktav.com adına, gazeteci ve belgeselci olarak katılıp, görüş ve önerilerimizi paylaştık.

Şuraya Kimler Katıldı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi’nin destekleriyle hazırlanan ‘Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Süreci’ çalışmalarının da bir parçası olan hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyelinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen programa; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yrd. Suat Yıldız, Sakarya Vali Yrd. Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Siyasi Partilerin İl Başkanları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Vali Yavuz’dan Tarihi Konuşma

Vali Seddar Yavuz; “Öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor, Şuramızın Kocaeli’mize ve Kocaeli turizmine katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum.” dedi. Vali Yavuz tarafından şurada yapılan konuşmanın özetini sizlerle paylaşıyoruz.

İlimizin Hava Kalitesi Çok Daha İyi Durumda

İlimiz hakkındaki olumsuz algıları bertaraf etmemiz gerektiğini vurgulayan Vali Yavuz; “Geçmişte oluşmuş olumsuz bir algının gölgesinde turizm kenti olma iddiası ve ideali her şeyden önce çok değerli ve kıymetlidir. İlimizde faaliyet gösteren 111 fabrika bacasını online olarak takip ediyor, 13 istasyonumuzla hava kalitesini anlık olarak ölçüyoruz. Organize Sanayi Bölgelerimizde kimyasal ve biyolojik arıtmalar mevcut olup, 3 OSB’mizde atık su tekrar arıtılarak proses suyu olarak kullanılıyor. Büyükşehir Belediyemizin arıtma tesislerinden aldığı arıtılmış suları proses suyu olarak kullanan firmalarımız var. Diğer taraftan bu şehirde bulunan bütün vidanjörlerin tamamı çipli. Nereden malzeme aldığını ve nereye bıraktığını anlık olarak takip edebiliyoruz. Hava kalitemizin birçok şehirden çok daha iyi olduğunu size net olarak söyleyebilirim. Yapmamız gereken; eksikliklerimizi tamamlamak ve oluşmuş olumsuz algıları bertaraf etmektir.

İlimizin çok ciddi turistik ve kültürel değerleri olduğunu belirten Vali Yavuz; “Şehirler markalaşıyor. Her şehir bir veya birçok özelliğini öne çıkarıyor. Pandemi de gösterdi ki büyük metropoller etrafında aslında yeni bir oluşuma ihtiyaç var. Yapımı devam eden Kandıra yolumuzla ilgili kamulaştırma dahil sorunlar çözüme kavuştu ve yapımı çok hızlı ilerliyor. Diğer taraftan Şile-Ağva yolunun yapım çalışmaları var. Kuzey Marmara Otoyolu ile birlikte İstanbul’la aramızdaki mesafe neredeyse 25-30 dk geliyor. 15 milyonluk bir şehir. 10 milyonu aşan turizm potansiyeli ve beyaz yakalı ile iş dünyasının yoğun olarak bulunduğu Kocaeli ve bu insanların ikamet edeceği, zaman geçireceği, para harcayabileceği bir turizm sektöründen bahsediyoruz. Turizm sektörüne bakarken sadece yabancı misafir olarak bakmıyoruz. Metropolün hemen yanı başında bulunan ilimizde çok ciddi tarihi, turistik ve kültürel değerlerimiz var. Bu değerler hem Büyükşehir Belediyemizin, hem bizim yaptığımız çalışmalarla, restorasyon çalışmalarıyla, kazanımlarla bunları tekrar hizmete sunmaya gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla böylesine potansiyeli olan bir yerde daha fazla turizm faaliyeti yapılabilir. Hizmet sektörünü daha fazla geliştirebiliriz. Hizmet sektörü analizini MARKA’ya yaptırdım. Hizmet sektöründe çok iyi değiliz yani bulunmamız gereken yerde değiliz. Sizlerin burada sunacağı katkı ve önerilerle yolumuza daha emin ve doğru adımlarla ilerleyebileceğiz.

Özellikle Otel, Konaklama ve Yeme İçme Mekanlarının Geliştirilmesi Gerekiyor

Reklamdan çok ağızdan ağıza tanıtımın daha etkin olduğunu vurgulanan Vali Yavuz; “Türkiye’de 17-18 milyon öğrenci var. Bilim, sanayi ve teknoloji üssü de bir Kocaeli var. Bilişim Vadisi gibi yada çok üst teknolojik fabrikalar gibi çocuk ve gençlerin ilgisini çekebilecek alanlarımız var. Özellikle bu konuda uzmanlığı olanların çalışmalarını arzu ederim. Yapılabilirliğini tartışılmalı. Alışılmış konuları konuşuyoruz, bugün burada daha farklı belki biraz bizi zorlayacak yani kamu otoritesini zorlayacak sonuçların çıkmasını da umuyorum. Bu süreç içerisinde gördüğümüz nokta şu ki; eğer biz Kocaeli olarak gelinen geçilen bir şehir, günü birlik çalışılan akşam terk edilen şehir vizyonundan çıkıp; burası gelip geçilecek bir şehir değil, kalınacak, gezilecek bir şehir gibi buna uygun tanıtım stratejileri üzerinde yoğunlaşırsak çok daha olumlu sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Doğru bir strateji, doğru bir tanıtımla, kentinizi iyi tanıyarak sorunlarımızı da bilerek bir vizyon ortaya koyabilirsek daha iyi bir noktaya gelebiliriz. Özellikle otel, konaklama ve yeme içme mekanlarının geliştirilmesi gerektiği konusunun da bütün yönleriyle tartışılması ve üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığımız bütün tanıtımların eninde sonunda insanların geldim, gördüm, mutlu oldum demesine bağlı. Ne kadar reklam yaparsanız yapın ağızdan ağıza tanıtım dediğimiz bir şey var. Bunlar sizin yapabileceğiniz reklamları da büyük ölçüde sonuçsuz bırakabilir ya da etkisini azaltabilir. Biz Kocaeli olarak kendimize güveniyoruz. Kocaeli Türkiye’de ilkleri başarmış yarın da başka ilkleri başarabilecek bir potansiyele sahip. Çünkü kamu-özel sektör iş birliği ve üniversiteler bir takım halinde çalışmayı yıllarca başarmış bir şehirdir Kocaeli. Bu fevkalade önemli ve sinerji yaratan bir şey. O yüzden el ele gönül gönüle çok daha güzel işler yapabiliriz. Böylesine güzel bir çalışmayı hazırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza, çok kıymetli ekibine ve Şura’da görev alan katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.” diyen Vali Yavuz Şura’nın başarılı geçmesi ve önemli kazanımlar sağlaması temennisinde bulundu.

I Mean İt Ajans Başkanı Emral Yücel ile I Mean It Ajans Türkiye Direktörü Nazlı Kayı’nın yaptıkları konuşmaların ardından Turizm Şura’sına katılan protokol üyeleri günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.