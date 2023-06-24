KOCAELİ TURİZM ŞURASI VE ÇALIŞTAYI

Kültür ve İnanç Turizmi ile ilgili görüş düşünce ve önerilerinizi paylaşacağız. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi tarafından Kocaeli Turizm Çalıştayı organize edildi.

Cuma günü Kocaeli Kültür Merkezinde düzenlenecek çalıştay ve turizm şurasına, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi Vakfı Kütüphanesi (İKTAV) ve Devri Alem Belgesel TV programı olarak davetliyiz. Çalıştaya katılıp görüş ve önerilerimizi paylaşacağız.

Turizm çalıştayı çok önemli, Kocaeli ve Gebze, İstanbul’un yanı başında olmasına rağmen yeteri kadar bölgemiz tanınmıyor.

Kocaeli bölgesi dünya çapında marka değerlere sahip tarih, doğa, kültür, inanç turizminde marka değerlere, potansiyele sahip.

Kültür, tarih ve inanç turizmine sahip marka değerlerimizi önce biz ve daha sonra da yerli ve yabancı turizmcilere tanıtlamamız gerekiyor.

İKTAV belgesel yayıncılık olarak hazırlayıp birçok ulusal ve bölgesi TV’de yayınlanan Marka Kent Kocaeli̇ belgeselimizi sizlerle paylaşıyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden Turizm Çalıştayı ile ilgili açıklama;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yürütücülüğünde, ilgili tüm kesimlerin katılımı ile Kocaeli Turizm Master Planı’nın hazırlanması çalışmaları sürmektedir. Master plan hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli Marka Kimliğinin çerçevesini belirlemek üzere geniş katılımlı “Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

Ortak akılla hareket edilmesi ve fikir alışverişinde bulunulması amacıyla düzenlenecek çalıştayda 7 masa bulunmaktadır.

1. Doğa ve Ekoturizm

2. Kültür, Tarih, İnanç Turizmi

3. Spor ve Kış Turizmi

4. Sağlık Turizmi

5. Sanayi, İş, Kongre, Fuar Turizmi ve Endüstriyel Turizm

6. Gastronomi ve Yöresel Değerler

7. Deniz Turizmi

Çalıştay 25.06.2021 Cuma günü, 10.00-16:30 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

KÜLTÜR, TARİH, İNANÇ TURİZMİ ÇALIŞMA GRUBU

Kültür ve İnanç Turizmi Çalıştayına bizde davetli olarak katılıp görüş, öneri ve düşüncelerimizi çalıştaya katılanlarla paylaşacağız.

Soru 1: Kocaeli’nin turizme yönelik marka kimliği hangi turist bölgesi ve segmenti için hangi mesajları içermelidir?

Soru 2: Kocaeli’nin tanıtımı için hangi paydaş hangi somut uygulamaları yapmalıdır / yapabilir?

Temalar ve Hedef Kitleler

Soru 1: Kocaeli kültür, tarih ve inanç turizminin hangi alanlarına yönlenmelidir?

Soru 2: Kocaeli’nin kültür, tarih ve inanç turizminde hedef kitleleri hangi bölge ve segmentler olmalıdır? Bu bölge ve segmentlere erişim için hangi kesim tarafından ne tür faaliyetler gerçekleştirilmelidir?

Değerler ve Çekicilikler

Soru 1: Kocaeli’de spesifik olarak kültürel değerler özelinde sorun tespitleri ve gelişim önerileri için ne yapmalıdır / yapabilir?

Soru 2: Kocaeli’de doğa turizminin gelişmesi ve elde edilen gelirin artması için hangi değerler ön plana çıkarılmalı, bu değerlerin turizmde daha sürdürülebilir ve daha etkili kullanılması için neler yapılmalıdır?

Benimsenme ve Beşerî Kaynaklar

Soru 1: Kocaelililerin marka kimliğini benimsemesi ve tanıtıma katkı sağlaması için hangi paydaş ne yapmalıdır / yapabilir?

Soru 2: Kocaeli’de kültür turizminde insan kaynağının (çalışan, girişimci, yatırımcı, sanatçı, rehber vb.) daha etkin değerlendirilmesi için hangi paydaş ne yapmalıdır / yapabilir?

Fiziki Altyapı ve Destekleyici Hizmetler

Soru 1: Kültür turizmine yönelik tesislerin ve hizmetlerin niteliklerinin ve sayılarının artması için hangi paydaş ne yapmalıdır / yapabilir?

Soru 2: Kültür turizmine katkı sağlayan kentsel altyapı ve hizmetlerin (ulaşım, toplu taşım, müzeler, ören yerleri, tarihi yapılar, restorasyon, altyapı vb.) turizme katkısının artması için hangi paydaş ne yapmalıdır / yapabilir?

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Gebze Ticaret Odası’ndan Çalıştay Yazısı

Gebze Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Değerli Yönetim Kurulu Üyelerimiz,

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi ve Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ortaklığında, bir süredir çalışmaları sürdürülen Kocaeli Turizm Şurası ve Çalıştayı 25 Haziran 2021 Cuma Günü 10:30-16:30 Saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Çalıştayda; Doğa ve Ekoturizm, Kültür, Tarih, İnanç Turizmi, Spor ve Kış Turizmi, Sağlık Turizmi, Sanayi, İş, Kongre, Fuar Turizmi ve Endüstriyel Turizm, Gastronomi ve Yöresel Değerler ve Deniz Turizmi konu başlıkları çerçevesinde belirlenen sorulara, kendi alanlarında uzman kurum/kuruluş temsilcileri tarafından cevaplar verilerek, istişare ve fikir alışverişi ortamında Kocaeli Turizminin mevcut durumu ile daha da gelişmesi için yol haritası belirlenecektir.