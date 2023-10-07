banner945
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler bu etkinlikte bir araya geldi

Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini kaynaştırmak ve gençlik çalışmaları hakkında bilgilendirmek amacıyla düzenlenen 'Gelin Tanış Olalım' etkinliğinde gençler 3 gün boyunca doyasıya eğlendi.

Kocaeli Üniversitesi'ni kazanan öğrenciler bu etkinlikte bir araya geldi

07 Ekim 2023 Cumartesi 11:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Mutlu Şehir Kocaeli" mottosuyla Kocaeli Üniversitesi'i kazanan öğrencilere yönelik şehir tanıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehirin geleneksel hale getirdiği "Gelin Tanış Olalım" etkinliği, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Umuttepe Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlik ve tanıtım aktivitelerinden oldukça memnun olan üniversite öğrencileri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği içerisinde kurulan stantlarda büyükşehirin akademik ve sosyal faaliyetleri hakkında öğrenciler bilgi sahibi olurken öğrencilerin oluşturduğu müzik gruplarının şarkıları ve çeşitli sahne etkinlikleriyle gençler doyasıya eğlendi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun da öğrenci kulüplerinin stantlarını ziyaret ederek gençlerin çalışmaları ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

Öğrenciler kampüste açılan stantlara yoğun ilgi gösterdi. Üniversite öğrencileri tarafından oluşturulan kulüpler bir taraftan üye ve tanıtım çalışmaları yaparken diğer taraftan da eğlenceli, bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirdi. 3 gün boyunca süren programda sokak oyunları, çekilişler, ikramlar, açık hava sineması yer aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları ve sosyal medya tanıtımları hakkında üniversite gençliği bilgi sahibi oldu. Eğlenceli anlara sahne olan etkinlik Özgün konseriyle final yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün süren etkinlikte gençler doyasıya eğlenirken sosyalleşme imkanı da buldu.





İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Profesörden önemli uyarı: "Nüfus ve sanayi tesisleri Anadolu'ya yönlendirilmeli" Profesörden önemli uyarı: "Nüfus ve sanayi...
Gençlerin fikirleri projeye dönüşüyor Gençlerin fikirleri projeye dönüşüyor
Gebze Evden Eve Nakliyat Hizmetleri Gebze Evden Eve Nakliyat Hizmetleri
"Bana kırmızıyı anlat" "Bana kırmızıyı anlat"
KSO Oda Orkestrası Yaza Veda Konserinde buluşuyoruz KSO Oda Orkestrası Yaza Veda Konserinde buluşuyoruz
KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri düzenlendi; Kayıt için son tarih 31 Aralık 2023 KOTO’da KKDİK Yönetmeliği Bilgilendirme Semineri...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Profesörden önemli uyarı: "Nüfus ve sanayi...
İzmit Körfezi etrafındaki nüfus yoğunluğunun artması atık su sorunlarına yol açarken, akıntının zayıf...

Haberi Oku