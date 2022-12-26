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Kocaeli Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

Kocaeli Valiliği, ilimiz genelinde uygulanacak olan yılbaşı tedbirlerini madde madde sıraladı. İşte 9 maddeden oluşan o tedbirler...

Kocaeli Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı

26 Aralık 2022 Pazartesi 17:25

 Valilikten yapılan duyura şu ifadeler yer aldı:

"İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşını huzur, barış ve güvenlik içerisinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilebilmesi için Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır; 

MADDE MADDE TEDBİRLER

1. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planlarını uygulamaya koyacaklardır. Halkın alışveriş yaptığı yerlerde, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs, tramvay duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılacak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır.

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