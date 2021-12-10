Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz İle Belgesel Söyleşi

Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin beyin organizasyonu ile Gebze ile Malazgirt arasında Kardeş belediye kurulması dolayısı Çarşamba günü Kocaeli valisi Seddar Yavuz beyle belgesel söyleşi yaparak belgesel Tadında Malazgirt zaferinden kurtuluş savaşına tarihi geçmişe kültür yolculuğuna çıktık .

Seddar beyle yaptığımız belgesel söyleşiyi önümüzdeki günlerde devri alem belgesel programı olarak ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndereceğiz .

Daha önce Vali Seddar Yavuz ile ilgili Gebze gazetesi