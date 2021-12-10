Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz İle Belgesel Söyleşi

Belgesel Tadında Muş ,Ordu ve Kocaelide Devri Alem Belgesel Program ile Kültür Yolculuğu
Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz beyle Muş ve Ordu'dan Kocaeli’ye Belgesel Tadında Devri Alem belgeseli söyleşisi yaptık . Vali beyin öncülüğünde Sahra’da Açan Güller derneği tarafından Ordu'da başlatılan Hacıemiroğulları beyliği sosyal sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan bizimde www.iktav.com olarak destek olduğunuz Hacıemiroğulları belgesel kitabını Vali beye hediye ettik .
Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin beyin organizasyonu ile Gebze ile Malazgirt arasında Kardeş belediye kurulması dolayısı Çarşamba günü Kocaeli valisi Seddar Yavuz beyle belgesel söyleşi yaparak belgesel Tadında Malazgirt zaferinden kurtuluş savaşına tarihi geçmişe kültür yolculuğuna çıktık .
Seddar beyle yaptığımız belgesel söyleşiyi önümüzdeki günlerde devri alem belgesel programı olarak ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndereceğiz .
Daha önce Vali Seddar Yavuz ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemizi sizlerle paylaşıyorum