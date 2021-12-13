Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Deprem Açıklaması

Planın oluşum aşamasının 2. Kısmında yapılan çalışmalara değinen Vali Yavuz: “2. Çalıştayda, masalarda hazır bulunan kurum/kuruluş temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda taslak amaç, hedef ve eylemler belirlenmiştir. Sonrasında eylem ve önceliklendirme tablosu oluşturularak bu eylemleri gerçekleştirecek sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşların kimler olacağı, yaklaşık gerçekleştirme süreleri tablolara işlenmiştir. 2. Çalıştay sonrasında hazırlanan amaç, hedef ve eylemlere ait tablo hakkında tekrar kurum ve kuruluşların temsilcileriyle istişareler yapılmış Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle ayrıca yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu görüşmeler sonucunda oluşturulan tablo ayrıca resmi yazı ile planda görevli olan sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşlara gönderilmiş, varsa ek görüş ve önerileri ile sorumlu olduğu eylemin gerçekleştirme süresi bilgilerinin verilmesi kendilerinden istenmiştir. Böylelikle gelen görüş ve öneriler doğrultusunda tamamlanan İl Risk Azaltma Planı; 1 Ekim 2021 tarihinde tarafımdan onaylanmıştır.”