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Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz ile Belgesel Söyleşi

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 2 yıl önceki facebook paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz ile Belgesel Söyleşi

10 Aralık 2022 Cumartesi 16:54


Belgesel Tadında Muş ,Ordu ve Kocaeli de Devri Alem Belgesel Program ile Kültür Yolculuğu
Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz beyle Muş ve Ordu'dan Kocaeli’ye belgesel Tadında devri alem belgesel söyleşi yaptık vali beyin öncülüğünde Sahra’da açan güller derneği tarafından orduda başlatılan Hacıemiroğulları beyliği sosyal sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan bizim de www.iktav.com olarak destek olduğunuz Hacıemiroğulları belgesel kitabını Vali beye hediye ettik .
Kocaeli Muşlular derneği başkanı Kıyasettin Seçkin beyin organizasyonu ile Gebze ile Malazgirt arasında Kardeş belediye kurulması dolayısı Çarşamba günü Kocaeli valisi Seddar Yavuz beyle belgesel söyleşi yaparak belgesel Tadında Malazgirt zaferinden kurtuluş savaşına tarihi geçmişe kültür yolculuğuna çıktık.
Seddar beyle yaptığımız belgesel söyleşiyi önümüzdeki günlerde devri alem belgesel programı olarak ulusal ve bölgesel tv kanallarına göndereceğiz.
Daha önce Vali Seddar Yavuz ile ilgili Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com da yer alan makalemizi sizlerle paylaşıyorum
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