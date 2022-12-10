Kocaeli Valisi Sn. Seddar Yavuz ile Belgesel Söyleşi

Belgesel Tadında Muş ,Ordu ve Kocaeli de Devri Alem Belgesel Program ile Kültür Yolculuğu

Kocaeli valisi sayın Seddar Yavuz beyle Muş ve Ordu'dan Kocaeli’ye belgesel Tadında devri alem belgesel söyleşi yaptık vali beyin öncülüğünde Sahra’da açan güller derneği tarafından orduda başlatılan Hacıemiroğulları beyliği sosyal sorumluluk Projesi kapsamında hazırlanan bizim de www.iktav.com olarak destek olduğunuz Hacıemiroğulları belgesel kitabını Vali beye hediye ettik .