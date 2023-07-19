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KOCAELİ VALİSİ SN. SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 19 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

KOCAELİ VALİSİ SN. SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ

19 Temmuz 2023 Çarşamba 14:16


Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok devlet adamı ile görüşüp konuştuk.Devletimizi Kocaelin de temsil eden vali tanıdım  valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2625213154299942&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa

    KİTAPLARIMIZI  HEDİYE ETTİK 
Oğlum ve kameramanım Ahmet Emlrhan ile vali Seddar Yavuz beye İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve www.devrialem.tv kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik.
Ordu ve Muş valiliğinden tanıdığım Seddar bey ordu valiliği  sırasında gerçekleştirdiğimiz.     
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=47268 
Doğu Karadeniz fatihi Hacı Emiroğulları beyliği  sosyal  sorumluluk projesi kapsamında  orduda bulunan sahrada açan  güller derneği için hazırladığımız kitabı hediye edip  bölge ile ilgili bilgi arz ettik.Giresun ve Ordu Üniversitelerinin ortak  akademik bilimsel çalışma yapıp  panel düzenlediklerini söyledim. 

 ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ

https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0

https://m.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ

      VALİ BEYİN DEPREM BÖLGESİNDE  YAŞADIKLARI

Kocaeli  Büyükşehir belediyesi tarafından desteklenen  Kocaeli kent konseyi tarafından  yürütülen  derneklere yönelik yerel destek programı çerçevesinde Avrasya gazeteciler dernreği olarak gerçekleştirdiğimiz. Deprem  gerçeği  www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden hemen sonra depremin merkez üssü Kahramanmaraş da iki ay koordinatör vali olarak görev yapan vali Seddar Yavuz beyden bilgiler aldık.

    VALİ SEDDAR YAVUZ BEY'İN ANLATTIKLARI
6 Şubat Kahramanmaraş  depreminin ilk günü  koordinatör vali olarak Kocaeli'nden  öğle saatlerinde yola çıkan vali Seddar Yavuz bey deprem bölgesine giderken ve depremde  ilk gördüklerini anlatırken adeta o günleri  yeniden  yaşıyordu.
Vali Seddar Yavuz beyden  deprem bölgesinde  yaşadıkları ve Kocaeli bölgesinin deprem bölgesine  yaptığı hizmetleri  geniş bir şekilde konuşacağımız ve her gün TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem  belgesel programı için  söyleşi yapma sözü olarak vali beye bizlere  zaman ayırıp bilgi verdiği için teşekkür ediyor. depremin ilk günlerinde  Hatay’da  çektiğimiz  deprem  belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
https://www.youtube.com/watch?v=p44YDj-cKF4
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