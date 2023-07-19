KOCAELİ VALİSİ SN. SEDDAR YAVUZ İLE BELGESEL SÖYLEŞİ





Yarım asra yaklaşan gazetecilik ve belgeselcilik hayatımda birçok devlet adamı ile görüşüp konuştuk.Devletimizi Kocaelin de temsil eden vali tanıdım valilik çok önemli bir görev 17 Temmuz 2023 günü bir kez daha Kocaeli valiliğinde devletimizi temsil eden milletimizin hizmetinde olan Vali Seddar Yavuz beyi ziyaret ettim.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2625213154299942&id=100004338481610&mibextid=qC1gEa





KİTAPLARIMIZI HEDİYE ETTİK

Oğlum ve kameramanım Ahmet Emlrhan ile vali Seddar Yavuz beye İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com ve www.devrialem.tv kültür hizmeti kitaplarımızı hediye ettik.

Ordu ve Muş valiliğinden tanıdığım Seddar bey ordu valiliği sırasında gerçekleştirdiğimiz.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=47268

Doğu Karadeniz fatihi Hacı Emiroğulları beyliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında orduda bulunan sahrada açan güller derneği için hazırladığımız kitabı hediye edip bölge ile ilgili bilgi arz ettik.Giresun ve Ordu Üniversitelerinin ortak akademik bilimsel çalışma yapıp panel düzenlediklerini söyledim.





ORDU GİRESUN FATİHİ EMİROĞULLARI BEYLİĞİ





https://m.youtube.com/watch?v=Q_3irZ6EDN0





https://m.youtube.com/watch?v=VVzOjCCEQjQ





VALİ BEYİN DEPREM BÖLGESİNDE YAŞADIKLARI





Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından desteklenen Kocaeli kent konseyi tarafından yürütülen derneklere yönelik yerel destek programı çerçevesinde Avrasya gazeteciler dernreği olarak gerçekleştirdiğimiz. Deprem gerçeği www.deprembilinci.com sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Şubat depremlerinden hemen sonra depremin merkez üssü Kahramanmaraş da iki ay koordinatör vali olarak görev yapan vali Seddar Yavuz beyden bilgiler aldık.





VALİ SEDDAR YAVUZ BEY'İN ANLATTIKLARI

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ilk günü koordinatör vali olarak Kocaeli'nden öğle saatlerinde yola çıkan vali Seddar Yavuz bey deprem bölgesine giderken ve depremde ilk gördüklerini anlatırken adeta o günleri yeniden yaşıyordu.

Vali Seddar Yavuz beyden deprem bölgesinde yaşadıkları ve Kocaeli bölgesinin deprem bölgesine yaptığı hizmetleri geniş bir şekilde konuşacağımız ve her gün TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programı için söyleşi yapma sözü olarak vali beye bizlere zaman ayırıp bilgi verdiği için teşekkür ediyor. depremin ilk günlerinde Hatay’da çektiğimiz deprem belgeselimiz ile sizleri baş başa bırakıyoruz.