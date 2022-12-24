Kocaeli Valisi Yavuz AA'nın

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yavuz, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu", Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" ve Ali Jadallah'ın "Mazlumun ahı" karelerini seçti.

Spor kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" ve "Zaferin yumrukları" fotoğraflarını beğenen Vali Yavuz, çevre kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Sen aydınlatırsın geceyi", Muhammed Said'in "İdlip'de kar" ve Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" karelerine oy verdi.

Yavuz, AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, "Anadolu Ajansı gerçekten hem ülkemizde hem dünyada, doğru ve tarafsız haberleriyle hem ülkemizi hem de milletimizi en iyi şekilde temsil ediyor, kamuoyunu doğru bilgilendiriyor ve özellikle son dönemde doğal afetler gibi alanlarda da önemli haberleri hem ülkemizle hem de dünyayla buluşturuyor." dedi.

Fotoğrafların çok kaliteli olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını vurgulayan Yavuz, dünyada meydana gelen vahşeti, haksızlıkları, savaşı tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğunu kaydetti.

Yavuz, AA'nın dünyadan çevre, spor ve diğer alanlarda da çok güzel kareler yakalandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz de bunlar arasından seçmekte çok zorlandık hatta birçok kategoride birden fazla fotoğrafı seçtik. Hepimizin belki 100 yıllık rüyası olan bilim, teknoloji, sanayiye ulaşmak anlamında gözlerimiz yaşararak izlediğimiz Togg'umuza kavuşuyoruz. Bizim açımızdan en öne çıkan sevinç karelerinden biri Togg'du. O yüzden seçerken de burnumun direği sızladı. Büyük bir özlemle inşallah mart ayını hep beraber bekliyoruz. Diğer taraftan hem Ukrayna hem Suriye hem Afganistan gibi hem de özellikle Filistin'de oradaki kardeşlerimizin uğradığı zulmü ortaya koyan çeşitli fotoğraf karelerini gördük."

Vali Yavuz, dünyadaki açlığa büyük çare olan tahıl koridorun açılmasını anlatan gemi fotoğrafının da çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bu inisiyatif de çok kıymetli. O gemi fotoğrafı da beni derinden etkiledi. Bir kez daha bu fotoğrafı çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.





AA