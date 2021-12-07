Kocaeli Valisi Yavuz ve Ordu’da Düzenlediğimiz Bir Panel

Zaman hızla gelip geçiyor bizler unutup hatırlamasakda sosyal medya denen olgu bizlere geçmişi hatırlatıyor Üç yıl önce tarihler 1 Aralık 2018 Ordu da dönemin Ordu valisi sayın Seddar Yavuz beyin katılımı İle tarihi bir panel düzenlemiş bizde panelde söyleşi yapmıştık. Daha sonra valiler kararnamesi ile sayın Seddar Yavuz Kocaeli̇ valisi oldu. Kocaeli valisi Seddar Yavuz İle Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv olarak daha önce valilik yaptığı Muş Ordu ve Kocaeli üzerine uzun bir belgesel söyleşi yaparak tarihe not düştük.Hazırladığımız belgesel tv söyleşisi ulusal ve bölgesel tv kanallarında yayınlanıyor. Kocaeli’de uydu üzerinden bir çok ülkeye de yayın yapan Kocaeli̇ Tv tarafından yayınlanan ve büyük ilgi gören Kocaeli̇ Valisi sayın Seddar Yavuz İle belgesel tadında devri alem belgeselimizin linkini sizlerle paylaşıyoruz

Sayın valinin 1 Aralık 2018 tarihinde orduda düzenlenen ve bizim de konuşma yaptığımız tarihi panelle ilgili yazdığım yazımızı sizlerle paylaşıyoruz

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Orduda Düzenlenen Tarihi Panel ve Çalıştaya Katılarak Görüş ve Önerilerinizi Paylaştık

Ordu Mesudiye’de 700 yıl önce kurulup ve Altınordu Eskipazar dan Doğu Karadeniz bölgesinin fetihini gerçekleştiren Hacıemiroğulları Beyliğinin hizmetleri İle Birinci Dünya harbinde Trabzonun Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra valilik merkezinin taşındığı Ordu’nun Birinci dünya harbindeki yeri ve önemi konulu panel ve çalıştaya Ordu Valisi başta olmak üzere Ordu Kültür Müdürü Ordu Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Bilal Karslı ve Mehmet Sarı Ordu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden öğretim üyeleri ile Ordu tarihi üzerine araştırma yapan tarihçi yazar ve medya mensuplarıda katıılıp görüş ve önerilerini paylaştı. Ordu öğretmen evinde Ordu tanıtım kulübü derneği tarafından düzenlenen ve üç saat süren panel. ve çalıştay büyük ilgi gördü.

Ordu Valisinden Tarihi Konuşma

Benimde konuşmacı olarak katıldığım panel ve çalıştayda Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Tarihinin dönüm noktası Hacıemiroğlulları Beyliği’nden 1. Dünya Savaşı’na Ordu panel ve çalıştayına katılıp önemli bir konuşma yaptı. Vali Seddar Yavuz’a Sakarya Meydan Muharebesi Tuna’dan bir tarih Akar Dünya Coğrafyasındaki Şehitliklerimiz Kitap ve belgeselimizi hediye ettik. Panel ve çalıştaylar ilgili Ordu Valiliği Resmî internet sayfasında yer alan Haberi sizlerle paylaşıyorum

Ordu Tarihinin dönüm noktası Paneli

Ordu Tanıtım Kulübü Derneği tarafından Öğretmenevinde düzenlenen panele, Vali Seddar Yavuz, ODÜ Öğretim Görevlisi Prof.Dr.İlhan Ekinci, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Hüseyin Emir Sert, Araştırmacı-Yazar Haydar Yıldırım, Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman katıldı.

Hacıemiroğlulları Beyliği’nden 1. Dünya Savaşı’na Ordu Panel ve Çalıştayı’nda bir konuşma yapan Vali Seddar Yavuz, “Türkiye toprakları üzerinde çeşitli bölgelerle sahte değerlendirmeler hep yapılıyor. Anadolu’nun tapusu nerededir? sorusunu doğru cevaplayabilecek gençler yetiştiremiyoruz. Tarihimizi bilmiyoruz. Sloganlarla biliyoruz. Sloganlarla da tarihçilik çok doğru bir noktaya götürülemez. Bununla ilgili örnek vermek istiyorum. Ahlat’taki 8 bin 500 Selçuklu mezarını bilen bu ülkede ne kadar genç nüfus ya da orta yaş nüfus vardır. Türklerin taş işçiliğini bilmediğini, ecnebilerin bildiğini iddia edenler acaba Ahlat’taki mezar taşlarını gördükten sonra hangi yorumları yapacaklardır. Bizim en az bildiğimiz dönemler, Selçuklu ve sonrası dönemdir. Bu dönemle ilgili çok daha fazla çalışma yapılması da gerekir. Ahlat’ı bilmeden, Malazagirt’i bilmek mümkün mü? Ahlat’ta bu medeniyet olmasaydı, bilim olmasaydı, çalışma olmasaydı Malazgirt Zaferi kazanılır mıydı?” diye konuştu.

Vali Yavuz, ”Karadeniz bölgesi ile ilgili şu nüfus vardı, bu nüfus vardı diye değerlendirmeler yapılıyor. Elbette Anadolu’nun her bir köşesinde farklı etnik gruplardan insanlar vardır. Kendi gerçeklerimizi bilmemiz gerekmez mi diye düşünüyorum. Özellikle Ordu özelinde çeşitli yayınlar var. Bunların bir kısmını inceleme fırsatım oldu. Hacıemiroğulları dönemiyle ilgili değerlendirmeleri de önemsiyorum. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı yapmış kıymetli büyüğümüz Bekir Emiroğlu buraya sık sık geliyor Emiroğlu beyliği ve kendi ailesinden geldiğine inanıyor ve çalışmayı yürütüyor. Arapgir’de de halen o beyliğin izlerini süren birtakım eserlerin olduğunu, bunların da açıldığını ima etti. Bu çalışmayı çok önemsediğimi ifade etmek için sizlerle paylaşmak istedim” dedi.

Vali Seddar Yavuz, ”Orduyu, Karadeniz’i genel anlamda iyi çalışmamız gerektiğini, bu topraklarda bizim damgamızın olduğunu ve kıyamete kadar bu topraklarda daim olacağımızı ifade etmek istiyorum. İlahi kelimatullah peşinde koşan bir milletin, o asrı, kendi asrına dönüştürebilecek bir iradeyi ortaya koyduğunu da memnuniyetle müşahede ediyor, fevkalade önemsiyorum. Türk kültür ve medeniyetine İslam’dan, Müslümandan ayırmanın bir kez daha mümkün olmadığının altını çizmek istiyorum. Bizi biz yapan, güçlendiren bu duygu ve düşüncenin olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. İslam olmadan Türk’ün bir değer olmadığını hepimizin idrak etmesi gerekiyor” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Avrasya Gazeteciler Derneği Başkanı İsmail Kahraman konuşmasında, Hacıemiroğlulları Beyliği ile ilgili çok değerli araştırmalar yapıldığını söyleyerek, katılımlarından dolayı Vali Seddar Yavuz’ a teşekkür etti.

Araştırmacı -Yazar Muzaffer Günay ise yaptığı konuşmada, ”Sayın Valimize Ordu Tanıtım Kulübü Derneği adına katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hacıemiroğulları’nın bu paneli önümüzdeki günlerde belgesele dönüşecek” dedi.

Konuşmaların ardından panele geçildi. 700 yıl önce Mesudiye’de kurulup, daha sonra Altınordu Eskipazar’ı başkent yaparak, Doğu Karadeniz’in fethini gerçekleştiren Hacıemiroğulları Beyliğinin hizmetleri ile Birinci Dünya Harbinde Trabzon’un Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra Valilik merkezinin Ordu’ya taşınması ve Birinci Dünya Harbinde Ordu’nun yeri ve önemi konulu tarihi panel ve çalıştaya geçildi.

(Kaynak Gebze gazetesi)







