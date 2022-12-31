GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KOCAELİ YOZGATLILAR DERNEĞİ’NDEN MEVLİD-İ ŞERİF

Kocaeli Yozgatlılar Derneği tarafından geçtiğimiz günlerde Rahmet-i Rahman’a kavuşan Gazeteci Mustafa Eranıl’ın halası Merhume Menduha( Havva) Aydın ve Avukat Hayati Baştan’nın kayınvalidesi Merhume Meryem Hanım için; Mevlid-i şerif programı düzenlendi.

KOCAELİ YOZGATLILAR DERNEĞİ'NDEN MEVLİD-İ ŞERİF

31 Aralık 2022 Cumartesi 18:22

 Dernek binasında düzenlenen programa; dernek üyeleri ve kadınlar katıldı. Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetim kurulu tarafından organize edilen mevlid-i şerif programında; merhumelerin ruhları için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vazife yapan İmamlar Muammer Çiçek ve Hasan Güven tarafından Kur’an-ı Kerim okundu; dualar edildi. Dernek Başkanı Salih Ata,  ‘Dernek üyelerimizin veya hemşerilerimizin bir yakını hayatını kaybettiği zaman dernekte okuma programı düzenliyoruz. Böylelikle hem Hakkın rahmetine giden kişiler için dua etmiş oluyoruz; hem de toplu taziye programı düzenlemiş oluyoruz. Hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet diliyorum; kalanlara ise hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Her okumamıza gelen hemşerimiz Muammer Çiçek ve Hasan Güven hocalarımıza da teşekkür ediyorum.’ dedi.  

MERHUME YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Yakınlarını kaybeden Gazeteci Mustafa Eranıl ve Avukat Hayati Baştan ise; Mevlid-i şerif programı düzenleyen Dernek Başkanı Salih Ata ve yönetimine, okuma programı gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vazife yapan İmamlar Muammer Çiçek ve Hasan Güven’e ve katılım sağlayan bütün hemşerilerine teşekkür ettiklerini belirterek,  ‘ Esas birlik ve beraberlik böyle durumlarda belli olur.  Derneğin görevi, bu tür etkinliklerde ortaya çıkar. Ebed-i aleme intikal eden yakınlarımız için düzenlenen bu Mevlid-i Şerif programını Cenab-ı Mevla’mız kabul etsin; emeği geçenlere ve programı düzenleyen herkese teşekkür ederiz’ dediler.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
YOZGATLILAR FEDERASYONU
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
2022 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI BİLGİ NOTLARI – 1 2022 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI BİLGİ NOTLARI –...
Ziya Fırat’ın Acı Günü Ziya Fırat’ın Acı Günü
Bizim çocuklarla Darıca’yı spor şehri yapıyoruz Bizim çocuklarla Darıca’yı spor şehri yapıyoruz
BTP liderinden 2023 mesajı BTP liderinden 2023 mesajı
Gebze’de Atıklar 2022’de Çevreye Değil Ekonomiye Gebze’de Atıklar 2022’de Çevreye Değil Ekonomiye
Erkılınç'tan Yeni Yıl Tebrik Mesajı Erkılınç'tan Yeni Yıl Tebrik Mesajı
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

2022 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI BİLGİ NOTLARI...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın bugünkü makalesini sizlere sunuyoruz....

Haberi Oku