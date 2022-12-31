KOCAELİ YOZGATLILAR DERNEĞİ’NDEN MEVLİD-İ ŞERİF

Dernek binasında düzenlenen programa; dernek üyeleri ve kadınlar katıldı. Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Salih Ata ve yönetim kurulu tarafından organize edilen mevlid-i şerif programında; merhumelerin ruhları için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vazife yapan İmamlar Muammer Çiçek ve Hasan Güven tarafından Kur’an-ı Kerim okundu; dualar edildi. Dernek Başkanı Salih Ata, ‘Dernek üyelerimizin veya hemşerilerimizin bir yakını hayatını kaybettiği zaman dernekte okuma programı düzenliyoruz. Böylelikle hem Hakkın rahmetine giden kişiler için dua etmiş oluyoruz; hem de toplu taziye programı düzenlemiş oluyoruz. Hayatını kaybeden kişilere Allah’tan rahmet diliyorum; kalanlara ise hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Her okumamıza gelen hemşerimiz Muammer Çiçek ve Hasan Güven hocalarımıza da teşekkür ediyorum.’ dedi.

MERHUME YAKINLARI TEŞEKKÜR ETTİ

Yakınlarını kaybeden Gazeteci Mustafa Eranıl ve Avukat Hayati Baştan ise; Mevlid-i şerif programı düzenleyen Dernek Başkanı Salih Ata ve yönetimine, okuma programı gerçekleştiren Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vazife yapan İmamlar Muammer Çiçek ve Hasan Güven’e ve katılım sağlayan bütün hemşerilerine teşekkür ettiklerini belirterek, ‘ Esas birlik ve beraberlik böyle durumlarda belli olur. Derneğin görevi, bu tür etkinliklerde ortaya çıkar. Ebed-i aleme intikal eden yakınlarımız için düzenlenen bu Mevlid-i Şerif programını Cenab-ı Mevla’mız kabul etsin; emeği geçenlere ve programı düzenleyen herkese teşekkür ederiz’ dediler.