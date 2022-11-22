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KOCAELİ YOZGATLILAR FEDERASYONU, KONFEDERASYONA KATILDI

‘Yozgatlıların Kocaeli’nde ki Adresi’ olarak bilinen Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, gücüne güç katmaya devam ediyor. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yönetimi; başkan Erol Akalın başkanlığında bir araya gelerek; bir takım yeni kararlar aldılar. Yapılan toplantıda, bünyesinde 6 federasyon 41 dernek bulunduran Yozgat Konfederasyonu’na katılma kararı alındı.

KOCAELİ YOZGATLILAR FEDERASYONU, KONFEDERASYONA KATILDI

22 Kasım 2022 Salı 22:39


GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK

Oy birliği ile alınan karar sonrası açıklama yapan Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, “  Amacımız, ülkemize, milletimize, hemşerilerimize ve memleketimize hizmet etmektir. Bu amaçla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güçlüydük. Şimdi daha da güçlendik. Çünkü ülke genelinde kurumsal bir kimlik altında hizmet veren Yozgat Konfederasyonu’na katıldık. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Birimiz, hepimiz için; hepimiz ise birimiz için çalışacağız. Güçlü olmak; birlikten geçer. Alınan bu kararın hayırlı olmasını diliyorum’ dedi.

DENİZ, ‘GÜÇLENDİK ve SEVİNDİK’

Yozgat Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Deniz ise, “Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Yönetim kurulu;  Başkanı, Erol Akalın ve yönetimi Yozgat Konfederasyonumuza katılım kararı alarak ailemize dâhil oldular. Hoş Sefa geldiniz kardeşler Güçlendik, sevindik, birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık.  Birlikteliğimiz, kardeşliğimiz kavi ve hayırlı olsun İnşallah. Birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz.

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