Kocaeli'de 10 Devlet Hastanesi Var

Kocaeli bölgesinde yaşayan iki milyondan fazla insanın yarısına Gebze Fatih ve Darıca Farabi Hastaneleri hizmet veriyor.

Kocaeli bölgesinde yaşayan iki milyondan fazla insanın yarısına Gebze Fatih ve Darıca Farabi Hastaneleri hizmet veriyor.

Kocaeli bölgesinde yaşayan iki milyondan fazla insanın yarısına Gebze Fatih ve Darıca Farabi Hastaneleri hizmet veriyor.

Kocaeli Bölgesinde 10 Kamu hastanesinden ikisi Gebze de bulunuyor en fazla Hasta gebze bölgesinde

Kocaeli Bölgesinde 10 Kamu hastanesinden ikisi Gebze de bulunuyor en fazla Hasta gebze bölgesinde

Kocaeli Bölgesinde 10 Kamu hastanesinden ikisi Gebze de bulunuyor en fazla Hasta gebze bölgesinde

olarak Darıca Farabi ve Gebze Fatih devlet hastanesinden canlı yayın yaparak her iki hastanemizin ihtiyaçlarını kamuoyu gündemine

olarak Darıca Farabi ve Gebze Fatih devlet hastanesinden canlı yayın yaparak her iki hastanemizin ihtiyaçlarını kamuoyu gündemine

İlimizdeki toplam hastanın yüzde kırkı Gebze’deki iki devlet hastanesi tarafından tedavi ediliyor.

İlimizdeki toplam hastanın yüzde kırkı Gebze’deki iki devlet hastanesi tarafından tedavi ediliyor.

İlimizdeki toplam hastanın yüzde kırkı Gebze’deki iki devlet hastanesi tarafından tedavi ediliyor.

Kocaeli bölgesindeki on kamu Hastanesi içinde en fazla hasta tedavisi Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastenelerinde yapılıyor.

Kocaeli bölgesindeki on kamu Hastanesi içinde en fazla hasta tedavisi Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastenelerinde yapılıyor.

Kocaeli bölgesindeki on kamu Hastanesi içinde en fazla hasta tedavisi Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastenelerinde yapılıyor.

Adını 3 Mayıs 1481'de Gebze Çayırova’da vefat eden Fatih Sultan Mehmet Han'dan alan Fatih devlet hastanesi çok önemli hizmet veriyor.

Adını 3 Mayıs 1481'de Gebze Çayırova’da vefat eden Fatih Sultan Mehmet Han'dan alan Fatih devlet hastanesi çok önemli hizmet veriyor.

Adını 3 Mayıs 1481'de Gebze Çayırova’da vefat eden Fatih Sultan Mehmet Han'dan alan Fatih devlet hastanesi çok önemli hizmet veriyor.

Darıca Eğitim ve araştırma hastanesinin adı 1050 yıl önce Kazakistan’ın otrar kentinde dünyaya gelen ve yazdığı kitaplarla ünlü Türk bilgini farabiden almakta.

Darıca Eğitim ve araştırma hastanesinin adı 1050 yıl önce Kazakistan’ın otrar kentinde dünyaya gelen ve yazdığı kitaplarla ünlü Türk bilgini farabiden almakta.

Darıca Eğitim ve araştırma hastanesinin adı 1050 yıl önce Kazakistan’ın otrar kentinde dünyaya gelen ve yazdığı kitaplarla ünlü Türk bilgini farabiden almakta.

Gazetemizin sağlık müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgi ve yaptığımız araştırmaya göre Kocaeli̇ bölgesinin 2022 yılı nisan ayına kadar 4 aylık hasta bakım sayısını araştırdık.

Bu yılın ilk 4 ayında Gebze Fatih devlet hastanesi 520 bin ve Darıca Farabi hastanesi 485 bin hastaya ayakta tedavi etti

Kocaeli'deki diğer devlet hastanelerin ilk dört aylık hasta tedavi sayılarını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Derince eğitim araştırma 485 bin

İzmit Kocaeli hastanesi 470 bin

İzmit SEKA hastanesi 2005 bin

Gölcük devlet hastanesi 285 bin

Karamürsel Devlet hastanesi 110 bin

Körfez devlet hastanesi 130 bin

Kandıra devlet hastanesi 60 bin