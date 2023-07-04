Kocaeli'de 10 Devlet Hastanesi Var

Kocaeli bölgesindeki on kamu Hastanesi içinde en fazla hasta tedavisi Gebze Fatih ve Darıca Farabi hastenelerinde yapılıyor.
İlimizdeki toplam hastanın yüzde kırkı Gebze’deki iki devlet hastanesi tarafından tedavi ediliyor.
Devri alem belgesel programı www.devrialem.tv ve Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Darıca Farabi ve Gebze Fatih devlet hastanesinden canlı yayın yaparak her iki hastanemizin ihtiyaçlarını kamuoyu gündemine getirip sağlık bakanlığına ilettik.
Kocaeli Bölgesinde 10 Kamu hastanesinden ikisi Gebze de bulunuyor en fazla Hasta gebze bölgesinde
Kocaeli bölgesinde yaşayan iki milyondan fazla insanın yarısına Gebze Fatih ve Darıca Farabi Hastaneleri hizmet veriyor.
Fatih Hastanesinin Adı Nereden Geliyor
Adını 3 Mayıs 1481'de Gebze Çayırova’da vefat eden Fatih Sultan Mehmet Han'dan alan Fatih devlet hastanesi çok önemli hizmet veriyor.
Fatihin Gençlere Rol Model Hayatı Belgeselimiz
Darıca Farabi Hastanesinin Adı Nerden geliyor
Darıca Eğitim ve araştırma hastanesinin adı 1050 yıl önce Kazakistan’ın otrar kentinde dünyaya gelen ve yazdığı kitaplarla ünlü Türk bilgini farabiden almakta.
Farabinin dünyaya geldiği Farab Otrar da çektiğimiz belgeseli sizlerle paylaşıyorum
Kocaeli’nin Sağlık Yükünü Gebze Çekiyor
Gazetemizin sağlık müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgi ve yaptığımız araştırmaya göre Kocaeli̇ bölgesinin 2022 yılı nisan ayına kadar 4 aylık hasta bakım sayısını araştırdık.
Bu yılın ilk 4 ayında Gebze Fatih devlet hastanesi 520 bin ve Darıca Farabi hastanesi 485 bin hastaya ayakta tedavi etti
Kocaeli'deki diğer devlet hastanelerin ilk dört aylık hasta tedavi sayılarını kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Derince eğitim araştırma 485 bin
İzmit Kocaeli hastanesi 470 bin
İzmit SEKA hastanesi 2005 bin
Gölcük devlet hastanesi 285 bin
Karamürsel Devlet hastanesi 110 bin
Körfez devlet hastanesi 130 bin
Kandıra devlet hastanesi 60 bin
Dilovası devlet hastanesi 70 bin
Gebze Hastanelerden Canlı Yayın
Canlı yayında dile getirdiğimiz her iki hastanemizin sorunlarını çözümü için sağlık hizmetlerinden sorumlu Kocaeli milletvekili Emine Zeybek ve sağlık bakanı sayın Fahrettin beyi Gebze kamuoyu adına tarihi göreve davet ediyoruz
Gebze Fatih Devlet Hastanesin den Canlı Yayın
Darıca Farabi Hastanesi Canlı Yayın