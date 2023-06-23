Kocaeli'de Alınan Bayram Tedbirleri

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşların isteklerinin zamanında değerlendirilmesi amacıyla alınan tedbirler paylaşıldı.

Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler doğrultusunda sürdürecek. Aynı zamanda trafik akışının düzenli sağlanabilmesi amacıyla gerekli tedbirler alınacak. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100 ve D-130 kara yollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacak. Otoyollarda bayram öncesi İstanbul-Ankara istikametinde, bayram sonrası ise Ankara-İstanbul istikametinde kontrolsüz alan bırakılmayacak şekilde denetim planlaması yapılacak. Hava karardıktan sonra ekip otolarının flaşörleri mutlaka açık tutulacak.

Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip edilecek

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun ilgili maddelerine istinaden, bayram süresince silahlarla atış yapılmasına müsaade edilmeyecek, kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip edilerek, haklarında adli ve idari tahkikat yapılacak. Otoyol, D-100, D-130 ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik denetimleri artırılacak, kurallara aykırı hareket eden sürücülerle ilgili olarak cezai ve idari işlemler yapılacak. Bayram öncesi alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarlarda canlı bomba eylemleri, hırsızlık ve kapkaç gibi olaylara karşı tedbirler alınacak, kurbanlık hayvan satışı yapılan yerlerde sahte para kullanılmasının önlenmesine yönelik tedbirler alınacak.

Belediyeler, muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olacak

Belediyeler, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına karşı mevcut planlarını gözden geçirecek, nöbetçi ekipler takviye edilecek, muhtemel durumlara karşı hazırlıklı olacak. Vatandaşların istek ve şikayetlerini bildirecekleri telefon numaraları yazılı ve görsel medya aracılığı ile vatandaşlara duyurulacak. Kurban kesim yerleri çevrelerinde olumsuz görüntüler ve çevre kirliliği yaşanmaması için çöpler bekletilmeden toplanacak. Herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmaması için SEDAŞ tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınarak, eksiklik varsa derhal giderilmesi ve arızaya anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacak. İSU Genel Müdürlüğü içme suyu ve kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması ve muhtemel arızalara müdahale için yeterli ekip görevlendirecek.

Zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak

Otoyollar, D-100, D-130 Kuzey Marmara ve Kandıra yolunda trafiğin aksamadan yürütülmesi için Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerekli önlemler alınacak. Karayolları 14. Şube Şefliği ve Tütünçiftlik Bakım İşletme Şefliği Büyükşehir Belediye Başkanlığı olumsuz hava şartları dahil hazırlıklı olacaklar, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak, acil müdahale ekipleri oluşturulacak ve eksik olan işaret ve yönlendirme levhaları bayram öncesi tamamlanacak. 23 Haziran ve 3 Temmuz pazartesi tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacak ve yollar sürekli ulaşıma açık tutulacak.

İl Sağlık Müdürlüğü acil servis hizmetlerine önem vermek suretiyle, nöbet hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirleri alacak. Hastane ve diğer sağlık birimlerinde hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi için personel planlaması yapılacak. 112 Acil Servislerine personel takviyesi yapılarak, kesintisiz hizmet sağlanacak. Nöbetçi eczaneler de ilan edilecek.

Belediyelerce oluşturulan kurban kesim yerleri dışında çevre ve görüntü kirliliğine sebep olabilecek şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesinin önlenmesi amacıyla ilgili birimlerle koordinasyon sağlanacak.

Bu yerler dışında yapılabilecek kurban kesimleri sebebiyle görüntü kirliliğine meydan verilmemesi için gerekli ilave tedbirler her birim tarafından ayrıca alınarak, vatandaşlar bu konuda görsel ve yazılı medya aracılığıyla bilgilendirilecek. Kesim alanlarında uygunsuz bekleme ve araç park edilmesine izin verilemeyecek.

Aynı zamanda kentte faaliyet gösteren lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten iş yerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince etkin bir şekilde denetlenecek. Bayram öncesi vatandaşların alışverişlerini güven ve huzur ortamı içerisinde yapmalarını temin açısından güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştıracak.

İHA