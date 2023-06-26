Kocaeli'de bayram alışverişi yoğunluğu

Kocaeli'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kent merkezinde alışveriş yoğunluğu oluştu. Çocuklarıyla çarşıya giden anne ve babalar, hem misafirleri için hem de kendileri için alışveriş yaptı. Eksikliklerini gidermek isteyen vatandaşlar caddelerde kalabalık oluştururken, esnaf ise işlerinin artmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



"9 günlük tatil boyunca gezeceğim"

Ailesiyle bayram alışverişine çıkan Amine Serra Kahya, "Elbise, çorap ve şal aldık. Karnem de çok güzeldi, takdir aldım. Bayramda arkadaşlarımla gezip eğleneceğim. Bayram günü geleneksel olarak ailece kahvaltı yapacağız, sonra el öpmeye gideceğiz" dedi.

Zeynep Şevval Kahya ise "9 günlük tatil boyunca gezeceğim. Aile büyüklerimin ziyaretine gideceğim. Tatile gitmek istiyorum, ailemle Bolu’ya gideceğiz. Okul da çok güzel geçti, takdir aldım" diye konuştu.





"O eski bayramlar benim için artık yok çünkü annem yok"

İhtiyaçları için alışverişe geldiğini söyleyen Kamile Yılmaz, "Bayram günü kurbanımızı keseceğiz, büyüklerimize ziyarete gedeceğiz. Bayram boyunca gelen misafirlerimizi ağırlayacağız, hazırlıklarımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yaptığı tüm hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin, sonuna kadar devam. Bayramda ülkemize sağlık, sıhhat, mutluluk, huzur getirsin. O kadar güzel ülkede yaşıyoruz ki değerini bilmiyoruz" dedi.

Eski bayram geleneklerinin artık yaşatılmadığını dile getiren Yılmaz, "O eski bayramlar benim için artık yok çünkü annem yok. Annelerin olmadığı yerde bayramların hiçbir etkisi olmuyor. Küçüklerin büyüklerini saydığı, büyüklerin küçüklerini sevdiği bir bayram olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



