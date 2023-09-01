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Kocaeli'de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı

Kocaeli’de beklenen sağanak yağış öncesi, gece saatlerinde elektrik fırtınası etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan doğa olayını vatandaşlar cep telefonu ile görüntüledi.

Kocaeli'de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı

01 Eylül 2023 Cuma 11:22

Kocaeli’de gece saatlerinde etkili olan elektrik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Gökyüzünün aydınlandığını gören vatandaşlar şaşkınlıkla cep telefonlarını sarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, elektrik fırtınasının neden görüldüğü merak konusu oldu.

 

Elektrik fırtınası nedir

Elektrik fırtınaları, yağış öncesi örülen doğa olayıdır. Elektrik fırtınası genellikle sıcaklık değişiklikleri ve atmosferdeki elektrik yüklemesi nedeniyle meydana gelir. Bu fırtınalar, gökyüzünün şimşeklerle aydınlandığı, gök gürültüsünün yankılandığı ve yağmurla birlikte düşen devasa elektrik deşarjlarına tanıklık edilen olağanüstü doğa olaylarıdır.



İHA
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