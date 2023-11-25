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Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı

İzmit Körfezi'nde şiddetli fırtına sebebiyle deniz taştı. Dalgaların 2 metreyi aştığı görülürken, 7 tekne de battı.

Kocaeli'de fırtına: 7 balıkçı teknesi battı

25 Kasım 2023 Cumartesi 14:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Kocaeli’de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Şiddetli fırtına sebebiyle denizdeki dalgaların boyu 2 metreyi aşarken, sahil bandının bir bölümü su ile doldu. Dalgalar tekne ve denizleri adeta dans ettirdi. 7 tekne fırtınaya dayanamayarak batarken, vatandaşlar durumdan şikayet etti. Zor durumda olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Şu anda 7 tane teknenin battığı biliniyor. Korunaklarımız, mendireklerimiz yok, her fırtınada sorun yaşıyoruz. Geçen fırtınada yine 7 fırtına gitti. Her hafta 7 tekne mi vereceğiz? Vatandaşlarımızın emeklerine yazık. Bir an önce mendireklerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

 

Kocaeli Valiliği uyardı

Fırtınaya karşı uyarı yapan Kocaeli Valiliği, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın, sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde eseceği, pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini artırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) ve yer yer tam fırtına (100 kilometre/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle Kocaeli'de tüm deniz seferleri iptal edildi.





İHA
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