Kocaeli’de istihdama kimler katkıda bulunacak?

TOBB Ekonomi Şurası’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın istihdamdaki yavaşlamanın doğurduğu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için yaptığı Milli istihdam seferberliğinin Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği toplantısı Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Sanayinin Başkenti Kocaeli’de Milli istihdam seferberliğine en üst düzeyde katılım olması sevindirici. İşsizlik kanayan bir yara. Özellikle genç nüfusumuzun işsiz olması üzücü ve düşündürücü bir durum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı sözde kalmamalı, İş dünyası ve kent idarecileri taşın altına ellerini koyarak istihdama en yüksek seviyede katkıyı sunmalı. Bu seferberlik sadece toplantılarda kalmayıp, hayata da uygulanmalı. Tabi biz bazı kişilerin hu istihdam seferberliğinden rahatsız olduğunu da biliyoruz ama Türkiye’nin geleceği için bunlara kulak asamamalıyız. Kocaeli’de herkes bu kampanyaya destek olmalı. Gençlere sahip çıkma adına bu çok büyük önem taşıyor. Şimdi sizleri Kocaeli’de ki istihdam toplantısının ayrıntılarıyla baş başa bırakıyorum:



VALİ’DEN İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ



Akçakoca toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; Hasan Basri Güzeloğlu’nun yanı sıra; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu,

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Vali Yardımcıları; Ahmet Büyükçelik, Osman Sarı, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İlçe Belediye Başkanları, İl Kurum Müdürleri, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Kocaeli Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya katıldılar.



“TÜRKİYE’NİN TABLOSU GALİP GELECEKTİR”



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kocaeli Milli İstihdam Seferberliği Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hitaplarından

oluşan video gösteriminin ardından program Marka Genel Sekreteri Şevki Kırıcı’nın istihdam teşviki hakkındaki bilgilendirme sunumu ile devam etti. Güzeloğlu’nun yaptığı konuşmada ise; “Değerli konuklar bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Türkiye’de başlatılan Milli İstihdam Kocaeli ili değerlendirme toplantımızı açıyoruz. Toplantımızın bu amaç doğrultusunda insanımız, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Değerli Cumhurbaşkanımızın TOBB şurasında bahsettiği gibi bu ülkeye olan gönül borcumuz, bu ülkeyi geleceğe taşıma ve geleceğe güçlü bir şekilde aktarma kararlılığında önemli bir dönüm noktasındayız. Türkiye ekonomik anlamda da bu iş birliği çevrelerinin uzun bir zamandır manipülasyonuna karşı tavır almıştır. Gerek ekonomik finansal piyasalarda, gerek değerlenme noktasında yapılan yorumlarda, noktalarda ve bütün değerlemelerde Türkiye’nin reel tablosu her zaman hakim ve galip gelecektir” dedi.



“KOCAELİ’NİN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ”



Kocaeli Valisi konuşmalarına şöyle devam etti; “Her fırsatta ifade ediyor ve inanarak altını çiziyoruz ki Türkiye’nin ekonomik, ticari gelişimini belirleyen, etkileyen, yönlendiren stratejik bütün sektörlerde üretim boyutunda çok büyük zenginlikler sunan bir iliz. Bu noktada baktığımız zaman 31 Aralık 2016 itibari ile Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında toplam çalışan sayımız 616 bin 627 kişidir. Kocaeli, Türkiye’nin toplam çalışan oranı bakımından %3’üne tekabül eden bir sayıyı istihdam ediyor. İş-Kur üzerinden 2016 yılına baktığımız zaman da 2016 yılının sonu itibari ile İş Kur’a bağlı işsiz sayımız 55 bin 112’dir. Şüphesiz bu rakamlar üzerinden bugünden itibaren başlayan seferberliğimizdeki hedefimiz; İş-Kur üzerinden işsiz veya kayıtlı işsizlerin işe girmesini her gün ve her gelecek gün takip edilmesi, aza taşınması, bu sayının istihdam piyasası açısından zirveye ulaşmasıdır. Bu seferberlik gönül seferberliğidir. Kocaeli’nin potansiyeline inanıyoruz, biliyoruz, güveniyoruz. Bugünkü toplantımızda 2017 için Kocaeli’mizde gerek kurumsal, gerek organize bölgeleri ve gerekse bireysel firmaları açısından hedeflemeleri paylaşmalarını rica ediyoruz. Ortaya çıkacak tablo inanın hem ilimiz hem de ülkemiz adına inandığımız bütün değerlerin, yürüdüğümüz kutlu yürüyüşün hem hızlandırıcısı hem de sağlayıcısı olacaktır. Başlayan seferberliğin, talimatlar doğrultusunda Valiliğimizce anlık izleneceğini, kenti hedeflerine taşırken her kurum arasına en yüksek bir koordinasyon sağlanması Valiliğimiz tarafından, İlçelerimizde Kaymakamlarımız tarafından bir seferberlik ruhuyla yakından izleneceğini belirtmek istiyorum. Bu duygularla toplantımızın hayırlı geçmesini dileyen” Güzeloğlu katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.



Hasan Basri Güzeloğlu’nun konuşmasının ardından toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nejat Hasan Karaağaçlı, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ve OSB Yönetim Kurulu Başkanlarının Çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında kısa ve uzun vadede istihdama yapabilecekleri katkıyı dile getirdiler.