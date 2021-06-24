Kocaeli'de kargo firmasına ait araç Anadolu Otoyolu'nda yandı

Otoyolun İnönü Mahallesi mevkisinde, bir kargo firmasına ait Menderes A. yönetimindeki 34 VJ 0059 plakalı panelvanın motor kısmı seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevleri fark etmesiyle aracı emniyet şeridine park eden sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.

Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, kargo paketlerinin büyük bölümü zarar gördü.

Bölgeye gelen kargo firması çalışanları kargo paketlerini başka bir araca yükleyerek götürdü.









