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Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuvvetli sağanak öngörülüyor.

Kocaeli'de kuvvetli sağanak ve kar bekleniyor

07 Ocak 2020 Salı 10:06

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında olacak. Çok bulutlu, genelinin yağışlı geçeceği bölgede Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Kar yağışı uyarısı

Yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülürken Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına şeklinde eseceği bölgede kuvvetli yağış, fırtına ile yoğun kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



AA
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KocaeliGebzeHava DurumuFırtınaKarYağmur
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