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Kocaeli’de ‘’özel bireyler’’ serada sebze yetiştirerek rehabilite ediliyor

Akmeşe Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nin bahçesinde kurulan modern serada, engelli bireylere doğayla iç içe eğitim imkanı sunuluyor

Kocaeli'de ‘'özel bireyler'' serada sebze yetiştirerek rehabilite ediliyor

28 Eylül 2021 Salı 14:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, T.A.D. Akmeşe Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan, ancak kar ve kötü hava koşulları nedeniyle zarar gören sera, yeniden yapılarak özel bireylerin hizmetine sunuldu. 

Büyükşehir Belediyesi, merkezde kalan engelli bireylerin sebze ve meyve yetiştirerek rehabilite edilmesi amacıyla önceki yıllarda kurduğu sera, kar yağışı nedeniyle çöktü. Talep üzerine rehabilitasyon merkezinin bahçesine yeni bir modern sera yapıldı. 


YETİŞTİRDİKLERİ SEBZELERİ TOPLAYIP YİYORLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, 8 metre eninde 22 metre boyunda, toplam 176 metrekare alanda kurulan, modern seracılığa uygun, 4 ayrı özelliğe sahip serada 18 yaş üstü zihinsel engelli bireyler doğayla iç içe oluyor. Bahçıvan eşliğinde meyve ve sebze dikip yetiştirmeyi öğrenen bireyler, serada yetiştirdikleri domates, salatalık, biber ve marul gibi sebzeleri toplayarak yiyor. Bu aktiviteler sayesinde doğayla, toprakla ve yeşille iç içe olan engelliler mutlu oluyor.


“TOPRAKLA UĞRAŞMAK ÇOCUKLARI MUTLU EDİYOR”

T.A.D. Akmeşe Zihinsel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi Müdür Vekili Abdülhalim Başak, 2015’te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan seranın, geçen kış yoğun yağan kar nedeniyle çöktüğünü söyledi. Başak, 44 zihinsel engelli bireyin yatılı olarak kaldığı merkeze yeni sera yapılması için Büyükşehir Belediyesine talepte bulunduklarını dile getirerek, “Sağ olsun başkanımız Tahir Büyükakın bizi kırmadı, yeni bir sera yapılması için talimat verdi. Seramız çok güzel oldu. Şu an engellilerimizi rehabilite etmek adına kış sebzelerimizi dikmek için hazırlık yapıyoruz. Hep birlikte ekiyoruz, suluyoruz. Bireylerimiz sebzeler olgunlaşınca topluyorlar ve yiyorlar. Bunu çok seviyorlar” diye konuştu. Kışın maydanoz, roka, taze soğan, kıvırcık, nane, tere, yazın ise domates salatalık, biber, karpuz yetiştirdiklerini belirten Başak, “Bireylerimiz en çokta salatalık ekiyor. Koparıp yemeği çok seviyor. Burası onların evi gibi. Burada onlarla verimli aktiviteler yapıyoruz, rehabilite oluyorlar. Toprakla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız da var. Toprakla, doğayla hayvanlarla uğraşmak onları rahatlatıyor. Çok seviyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar” ifadelerini kullandı.


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