Kocaelide Petrol Hırsızlığı !

- Oto kuaföründen kazdıkları tünelle, petrol boru hattından akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

- Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kiraladıkları oto kuaföründen kazdıkları tünelle petrol boru hattından 50 ton akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kiracılar tarafından işletilen bir oto kuaföründen kazdıkları tünelle NATO boru hattından akaryakıt çaldıkları ileri sürülen ve Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ş.A, M.Z, M.Ç. ve E.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "enerji ve nakil hatlarından hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

- Olay

Yalı Mahallesi'nde bir oto kuaföründen gelen akaryakıt kokusundan rahatsız olan vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine, iş yerinden kazılan 10 metre uzunluğundaki tünelle, NATO petrol boru hattına tali boru çekilerek 200 bin lira değerinde 50 ton akaryakıt çalındığı tespit edilmişti.

Bursa ve Yalova'da düzenlenen operasyonda Ş.A, M.Z, M.Ç. ve E.P. gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve olayda kullanıldığı ileri sürülen, içerisinde özel aparatlı tanklar bulunan minibüs ele geçirilmişti.





KOCAELİ (AA)



KOCAELİ (AA)

Kocaeli'deki petrol boru hattından hırsızlık