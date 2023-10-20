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Kocaeli'de sürücüler İsrail'i protesto etti

Kocaeli'de kurtarıcı ve çekici sürücüleri, araçlarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donatarak konvoy düzenledi. İsrail'i protesto eden sürücüler, "Gün ağlama günü değil, kıyama kalkma günüdür" dedi.

Kocaeli'de sürücüler İsrail'i protesto etti

20 Ekim 2023 Cuma 10:49

Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'e tepkiler büyürken, Kocaeli'de de toplanan vatandaşlar İsrail'i protesto etti. Kocaeli Kurtarıcılar ve Çekiciler Derneği, 300 araçla konvoy yaparak Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti. İzmit'te toplanan vatandaşlar, çekici ve kurtarıcılarını Türk ve Filistin bayraklarıyla donattı.

 

"Gün kıyama kalma günüdür"

Filistin'e destek verdiklerini söyleyen Kocaeli Kurtarıcılar ve Çekiciler Dernek Başkan Yardımcısı Serdar Efe, "Gün insanlığın, Yahudiler ve onların savunucusu Amerika ile Avrupa tarafından öldürüldüğü gündür. Bugün yapacağımız şey gizli gizli ağlamak veya sosyal medyadan kınama mesajları çekmek değil, kıyama kalkma günüdür. Kurtarıcılar ve Çekiciler Derneği olarak bütün meslektaşlarımızı buraya davet ettik, biz tepkimizi bu şekilde ortaya koyuyoruz. Her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Burada 150 araç toplandı, gelen toplam 300 araçla İzmit’te konvoy yapacağız" diye konuştu.

Toplanan kalabalığın duaları sonrasında 300 araç konvoy yaptı.





İHA
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