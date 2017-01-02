Kocaeli'deki Elektrik Kesintileri!

Kopan yüksek gerilim hatlarının devreye alınması için yapılan çalışmalarda dün kaza geçiren 3 Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) çalışanının, sağlık ekiplerinin desteğiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'de perşembe günü başlayan kar yağışı sonrası ortaya çıkan problemlerin ara vermeksizin giderilmeye çalışıldığı belirtilerek, kapalı yol ve tespiti yapılmayan sel hasarı kalmayan Kocaeli'de, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin özellikle elektrik kesintilerine yönelik çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kocaeli'nin 6 ilçesinde henüz elektrik verilemeyen 39 kırsal mahallede kesintileri gidermek için Sakarya Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi'nin (SEDAŞ) 105 ekip ve 216 personelle mücadelesine devam ettiğini ifade edilen açıklamada, TEİAŞ'ın İstanbul ve Gebze Organize Sanayi Bölgelerini besleyen 7 yüksek gerilim hattının biri devreye alındığı, ikinci hattaki arızanın da giderildiği belirtildi.

Açıklamada, üçüncü hattın da devreye alınmasıyla enerji aktarımında önemli bir aşama kaydedileceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"TEİAŞ'ın çeşitli illerden Kocaeli'ne sevk ettiği 200'e yakın personele Kocaeli Valiliği Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince destek verilmektedir. Pazar günü yapılan çalışmalarda küçük bir kaza da atlatan TEİAŞ'ın 3 çalışanı, Sağlık Müdürlüğünün acil desteğiyle Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak müdahale ve tedavi süreci gecikmeksizin başlatılmıştır. Yaralanan işçilerin biri taburcu edilmiş, diğer 2 işçinin tedavileri sürmektedir."

Kaynak : AA