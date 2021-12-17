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Kocaelililer en çok banka kartı ve ehliyet kaybediyor

Büyükşehir’e bağlı ortak alanlarda unutulan kayıp eşyalar Kocaeli Zabıtası tarafından muhafaza ediliyor

Kocaelililer en çok banka kartı ve ehliyet kaybediyor

17 Aralık 2021 Cuma 09:44

Kocaeli’nde unutulan eşyalar Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca muhafaza ediliyor. Kayıt altına alınan ve tutanakla sahiplerine teslim edilen eşyaların arasında en çok banka kartları ve ehliyet bulunuyor.


ZABITADA MUHAFAZA EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait ortak alanda unutulan eşyalar Zabıta Dairesi Başkanlığı’nda muhafaza ediliyor. Eşyalarını unutan vatandaşlar, Kocaeli Zabıtası’nın İSU Genel Müdürlüğü’nün yanındaki yeni idari binasına gelip başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Aynı şekilde, ortak kullanım alanlarında herhangi bir kayıp eşya bulan duyarlı vatandaşlar, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılması için zabıtaya başvurmaları gerekiyor.


ŞEMSİYE, AYAKKABI VE GÖZLÜK DE VAR

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’nden sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında çoğunluğu banka kartı ve ehliyetler olmak üzere nüfus cüzdanları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar, içinde para bulunan cüzdanlar bulunuyor. 


TUTANAK İLE TESLİM ALINIP TESLİM EDİLİYOR

Zabıta Daire Başkanlığı’nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor.


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