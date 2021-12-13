Kocaeli'nin Büyük Vefasızlığı ve Ayıbı

Kurtuluş savaşında İngiliz ve Yunanlılar tarafında işgal edilmesine rağmen 100 yıl önce 1921 yılında özel kuvvet olarak Kocaeli bölgesinden toplanan askerlerle direkt Genel Kurmay başkanlığına bağlı olarak kurulan Kocaeli grup komutanlığı ve Kurtuluş savaşında şehit olan Kocaelili şehitler için 100. yılında hiçbir şey yapılmadı.

Kocaeli grup komutanlığı 1 ve 2. İnönü ve Sakarya zaferlerinin kazanılmasında büyük katkısı oldu büyük taarruza katıldı. 100 yıl önce İzmit ve Kocaeli bölgesi ile Bursa’yı işgalden kurtardı . Kurtuluş savaşının son kurşununu 18 Eylül 1922 'de Balıkesir Bandırma’nın kurtuluşunda atan Kocaeli grup komutanlığı'nın isimlerini tesbit ettiğimiz şehitlerinin listesini bir kez daha ilgili ve yetkililerin dikkatine sunuyor 1921 yılı yani 100 yıl bitmeden Kocaeli gurup komutanlığı ve kocaelili şehitlerinin adlarının yaşatmak için Valilik ve Büyükşehir belediyesinin çalışma yapılmasını istiyoruz.

Kocaeli grup komutanlığı ve Kocaeli Şehitleri ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz sürüyor bu konuda bilgi ve belge sahibi olanların bizlerle paylaşmalarını istiyoruz.