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Kocaeli'nin fotoğraf platformu açıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin fotoğraf hafızasını oluşturacak Sevdamız Kocaeli mobil uygulamasını hizmete aldı.

Kocaeli'nin fotoğraf platformu açıldı

10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:58

Hizmete sunulan Sevdamız Kocaeli uygulamasıyla herkese açık, etkileşimli ve fotoğraf esaslı, Kocaeli’ye özel bir fotoğraf platformu oluşturuldu. Böylece fotoğrafseverler kendi çektikleri şehir, doğa, turizm, sanat, kültür, tarih, yaşam içerikli fotoğrafları paylaşarak halkın beğenisine sunuyor. Yalnızca Kocaeli’de çekilen fotoğraflardan oluşan platform; profesyonel ya da amatör fotoğrafçıları, yerli turistleri ve tüm Kocaelilileri etkileyici kentin fotoğraflarıyla bir araya getiren etkileşimli bir web platformu. Fotoğraf tutkunları çektikleri Kocaeli fotoğraflarını platforma yüklemeye hemen başlayabilecek. Bu şekilde hem fotoğraflar vatandaşların beğenisine sunulacak hem de birbirinden güzel Kocaeli fotoğrafları keşfedilebilecek.

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