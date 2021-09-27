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‘’Kocaeli’nin her karış toprağına hizmet veriyoruz’’

Başkan Büyükakın, Büyükşehir ve İSU’nun çalışmalarıyla kırsal mahallelerin birer cazibe merkezi haline geldiğini söyledi

‘'Kocaeli'nin her karış toprağına hizmet veriyoruz''

27 Eylül 2021 Pazartesi 15:20

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesi Kalburcu Mahallesinin sağlıklı altyapıya kavuşması için altyapı ve üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayat standardını yükseltecek çalışmalar yaptıklarını ifade eden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Şehir ve kırsal bölge farketmeksizin Kocaeli’mizin her karış toprağına hizmet veriyoruz” dedi.


“KIRSAL MAHALLELER CAZİBE MERKEZİ OLDU” 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların gelişmesi ve kalkınması için önemli yatırımlar gerçekleştiriyor. Bu yatırımların sonucunda kırsal mahallelere tersine göç meydana geldi. Kocaeli genelinde kaliteli ve sağlıklı altyapı hizmeti veren KBB İSU Genel Müdürlüğü de, yerleşim alanı ile birlikte nüfusu hızla artan kırsal mahallelerde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerin ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut hat ve depoların yerine yeni hat ve depolar yapılarak yenileniyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte kırsal mahallelerin cazibe merkezi haline geldiğini belirten Başkan Büyükakın, il genelinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Vatandaşların yapılan hizmetlerden memnun olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, ”Gerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz gerekse İSU Genel Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kırsal mahallelerimizde yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Yapılan çalışmalar ile birlikte kırsal mahallelerimiz birer cazibe merkezi haline geldi” diye konuştu. 


KALBURCU’DA ALTYAPI HATLARI YENİLENDİ

Bu kapsamda Körfez ilçesinin cazibe merkezlerinden biri olan Kalburcu Mahallesinin mevcut altyapısının yetersiz kalması üzerine yeni altyapı çalışmaları yapıldı. Tamamlanan çalışmalar kapsamında 7 bin metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı ile birlikte 4 bin 150 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi.

 

PREKAST DEPO İMALATI TAMAMLANDI

İSU Genel Müdürlüğü ayrıca, bol ve düzenli içme suyu ihtiyacının karşılanması için Kalburcu Mahallesi Bektaş bölgesinde 100 metreküp kapasiteli prekast depo imalatı inşa etti. İmalatı tamamlanan depo ile birlikte 2 bin 150 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı imalatı da gerçekleştirilerek şebekeye entegre edildi.  


ÜSTYAPISI YENİLENİYOR

Kalburcu Mahallesinin altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarının üstyapısı da yeniden yapılıyor. Altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmaları kapsamında parke ve bordür çalışmaları yapılıyor. Devam eden imalat çalışmaları kapsamında Kalburcu’da yaklaşık 13 bin metrekare parke ve 5 bin metre uzunluğunda bordür imalatı yapılacak. Parke ve bordür çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak 2 ay sürmesi hedefleniyor.


“MUTLU ŞEHİR KOCAELİ” ÇALIŞMALARI

“Mutlu Şehir Kocaeli” vizyonu ile hizmetlerini sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, Kalburcu Mahallesi ile bölgede yaşayanlara hayat katacak altyapı ve kısa bir süre içinde tamamlayacağı üstyapı çalışmaları ile birlikte bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacak.


Bülten No: 1557

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