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Kocaeli'nin markası Cumhuriyet Bulvarında

Kocaeli’nin yeni marka logosu Büyükşehir tarafından İzmit’in sembollerinden Cumhuriyet Bulvarı’nın Fevziye Camii mevkiinde yerini aldı

Kocaeli'nin markası Cumhuriyet Bulvarında

27 Aralık 2022 Salı 12:06

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin markalaşmasının yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde daha tanınır olması, şehrin tarihi, turistik ve kültürel alanlarının görünür hale gelmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor. Düzenlenen bir programla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından tanıtımı yapılan Kocaeli markası ve logosu da şehrin farklı noktalarında yerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit’in sembol yerlerinden olan Cumhuriyet Bulvarının Fevziye Camii mevkiine konulan yeni tasarım logo, gençler başta olmak üzere vatandaşlardan ilgi görüyor. 


ŞIK TASARIMA VATANDAŞTAN İLGİ

Gün boyunca vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Bulvarına Kocaeli’nin markası ve logo tasarımı yerleştirildi. Kocaeli’nin tanıtımına önemli ölçüde katkı sağlayacak olan logo ile gençler başta olmak üzere vatandaşlar hatıra fotoğrafı ve selfi çekiyor. Fevziye Cami önüne yerleştirilen logo ve Kocaeli markası vatandaşların beğenisini kazanıyor. 


KOCAELİ MARKALAŞIYOR 

Büyükşehir, Kocaeli’nin markalaşması, kentin turistik, tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması, kış ve yaz turizminden gastronomiye kadar geniş bir yelpazede tanıtım yapılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu bağlamda www.kocaelimarkalasiyor.com internet sitesini de hayata geçiren Büyükşehir, Kocaeli’nin; sokaklarında turistlerin dolaştığı, konaklanan ve özel olarak ziyaret edilen bir şehir olması için de projeler geliştiriyor. Bu bağlamda yapılan çalışmalar da meyvesini veriyor. Kocaeli artık turist rehberlerinin listesinde ilk sırada yer alan, turizm acentelerinin özel turlar düzenlediği, filmlere ve dizilere ev sahipliği yapan, doğa tutkunlarının ajandasına mutlaka not ettiği bir kent olmaya başladı.


YENİ LOGO GÖRSELİ

Bu kapsamda Kocaeli’nin marka değerinde önemli bir yer tutan kentin yeni logosunun da şehirde yaşayanlar tarafından benimsenmesi, kurum ve kuruluşlar tarafından daha yaygın şekilde kullanılması, hafızalarda yer etmesi için şehrin farklı noktalarına uygulanıyor. Daha önce D-100 Karayolu üzerinde yer alan İzmit’in 3 sembol köprüsünden biri olan Mimar Sinan Yaya Köprüsü’ne, İstanbul ve Sakarya istikametlerinde geçen araçların ve yayaların rahatlıkla görebileceği boyutlarda yeni logo görseli şimdi de Cumhuriyet Bulvarı Fevziye Cami önüne konuldu. 



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