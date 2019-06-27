Kocaeli'ye Gebzeli müftü atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile gerçekleştirilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararı ilin müftüsü değişti. Yapılan atama ile Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan Ankara İl Müftülüğüne getirilirken, yerine ise Gebzeli, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan getirildi.

Karara göre, Ankara İl Müftülüğüne Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan, Kocaeli İl Müftülüğüne Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, Bartın İl Müftülüğüne Abdülcelil Çakar, Manisa İl Müftülüğüne, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Van İl Müftülüğüne ise Ömer Keskin getirildi. Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.



KOCAELİ'NİN YENİ İL MÜFTÜSÜ SİNAN CİHAN KİMDİR?



25.12.1958 tarihinde Gebze’nin Çerkeşli Köyünde doğdu. İlk ve ortaokulu köyünde okuyup 1979 yılında İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1983 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Askerliğini yedek subay olarak yaptıktan sonra 15.06.1987 yılında asker dönüşü Bakırköy Müftülüğünde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 12.12.1988 tarihinde 30 ay süreli İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde 6.Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursuna katılmış ve 1990-1991 yılları arasında Posof , 1991-1995- yılları arasında İnebolu , 1995-1996 yılları arasında Armutlu İlçe Müftülükleri ile , 1996-1998 yıları arasında Yalova İl Müftü Yardımcılığı, 1998-2001 yılları arasında Sarıyer ilçe Müftüsü, 2001 yılında Sivas İl Müftüsü ve 2006 yılında Sakarya İl Müftülüğü görevini sürdürmekte iken, 20.06.2011 tarihinde de Manisa İl Müftüsü olarak atanıp görevine başlamıştır.