Kocaeli'ye metro hattı müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez-Kartepe arasında yapılacak Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı 1. etabı'na ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Projenin kabul gördüğünü söyleyen Tahir Büyükakın, "Bugün şehrimiz bir müjdeye uyandı. Kuzey metro hattı üzerinde bir süre çalışıyorduk. Kuzey metro, şehrimizin toplu taşıma açısından kritik çalışmaydı. Genel sekreterliğimden beri yana yakıla bununla uğraşıyordum. Sonunda oldu. Dün gece Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı. Ben bu işlere şöyle bakarım. Kanun, kararname çıktıysa, bu işler eninde sonunda biter. Bir sene erken, bir sene geç ama biter. Kocaeli'nin artık kuzey metrosu da olacak diye görüyorum. Önemli olan o kararın alınması, Strateji Dairesinin bütçe içine bunu dahil etmesiydi. Bu metro hattı Cengiz Topel Havalimanı'yla Körfez Atalar Mahallesi arasında düşündük" diye konuştu.





"Yaklaşık 1.8 milyar dolarlık bir yatırım"

Projede 35 kilometre hat olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, "Bütçesel problemler dolayısıyla iki aşama olarak düşünüldü. Birinci etapta toplam 18 etap düşünülüyor. Birinci etap 26 nokta 85 kilometrelik bir hat olacak. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık bir yatırım. 400 milyon dolar civarında metro araçları ihalesi yapılacak. 80 metro aracıyla hizmete başlayacak. Günlük 298 bin küsur yani yaklaşık 300 bin yolcu taşıması öngörülüyor. Bu da kabaca 100 milyon 1001 milyon civarında yolcu taşıması anlamına geliyor. 2053 bu metronun hedef yılı, kapasiteyi orada varılacağı düşünülüyor. Orada da günlük 490 binler mertebesinde yolcu taşımsı hedeflenen metro hattı. 2,2 milyar dolarlık bir bütçe. Kabaca 60 milyar TL’lik bir bütçe. Gebze, Darıca ve OSB’lerin bulunduğu yerin metrosu Ulaştırma Bakanlığı’na devredilmişti. Bu devir belediyemizin bütçesini şehrimize kullanmamız açısından kritikti. Bu hat projesi de aynı şekilde. Bu yatırımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yapmaya kalktığı zaman, geçen yıl yatırım bütçemiz 9 milyar TL. 60 milyar metro yatırımını yapmak için bizim 6 yıla ihtiyacımız var ve başka hiçbir şey yapmamız lazım. Bu da zaten kabul edilebilir bir şey değil. Şehrimizin kaynaklarıyla metro yapmak yerine merkezin hükümetin kaynaklarıyla yapmak daha rasyonel. Şehrin geleceği açısından bu metre projesi büyük bir müjde ve fırsat" ifadelerini kullandı.











İHA