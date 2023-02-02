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Kocaeli'ye sınıf atlatacak Şehir Hastanesi'nde sona doğru

Kocaeli'ye sağlık alanında sınıf atlatacak Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar yapılıyor. Şehir Hastanesi'nin dünyanın sayılı hastaneleri arasında yer alacağını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bin 218 yatak kapasitesi, 235 poliklinik ve 63 ameliyathaneye sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi şehrimiz için gurur vesilesidir" dedi.

Kocaeli'ye sınıf atlatacak Şehir Hastanesi'nde sona doğru

02 Şubat 2023 Perşembe 15:41

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Teknik heyetten de çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Büyükakın, "Şehir hastanemiz, hem vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalanması açısından, hem de çalışanların kolay hizmet vermesi bakımından dünyanın sayılısı hastaneleri arasında yer alacaktır. Kocaeli Şehir Hastanemiz, muhteşem bir eserdir. Hizmetlerin en iyisine layık milletimize bu göz kamaştırıcı eseri kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunmak istiyorum" dedi. 
 
  "Şehrimiz çok önemli bir eser kazanmış olacak" 
  Şehir Hastanesi'nin, şehre yapılmış en önemli hizmetlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bin 218 yatak kapasitesi, 235 poliklinik ve 63 ameliyathaneye sahip olan Kocaeli Şehir Hastanesi şehrimiz için gurur vesilesidir. Kocaeli Şehir Hastanemizin en son sistem ve teknik donanımı ile bütün detayları düşünülmüş. Şehir Hastanemizin açılmasının ardından yatak kapasitesi ve yoğun bakım üniteleri noktasından önemli bir artış olacak. Şehir Hastanemizin içerisinde vatandaşımızın sağlık hizmetlerini almakta zorlanmamalarına ayrıca özen gösterilmiş. Ülkemizin en donanımlı kurumlarından biri olan Şehir Hastanemiz hizmete açıldığında şehrimiz çok önemli bir eseri kazanmış olacak. 22 yıldır AK Parti’nin sağlık politikalarının eseri olan şehir hastanelerimiz, güçlü sağlık altyapısı ile insanı merkeze alan sağlık sistemimizin çok büyük bir eseridir” ifadelerini kullandı. 
 


İHA
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