KOCAMAN’DAN AMATÖRLERE SÜPER DESTEK

Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman spora ve sporcuya verdiği destekle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başkan Kocaman, ilçe genelinde 27 amatöre spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.





Spora verdiği destek ile örnek olan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, ilçe genelinde hizmet veren 27 amatör spor kulübüne düzenlenen törenle 235 bin TL maddi destek sağladı.





GENİŞ KATILIM

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman’ın ev sahipliğinde Antik Köfte’de düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, KBB Spor Müdürü Barış Çoban, KOÜ Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Levent Atalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra, Arslanbey Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı – CHP İl Başkan Yardımcısı Bülent Sarı ile kulüp yöneticileri katıldı.





KOCAMAN’A TEŞEKKÜR

Programda konuşan Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Mevlüt Ağra “Kartepemiz lokomotif olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Yaklaşık bir yıldır pandemi dolayısıyla ara verilen bal, süper amatör ligleri bir ay sonra başlıyor. Kartepe Belediye Başkanımız Kocaman’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kulüp başkanlığı zordur. Bir çok şeyden feragat etmeniz gerekmektedir. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.





DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

“Sizlerin özverili çalışmalarına şahidiz” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Bizler Kartepe’de her branşta spor yapılmasını istiyoruz. Geleceğimiz olan gençlerin spor yapmaları çok önemlidir. Kartepemizin, turizm gibi sportif başarılarıyla da anılmasını sağlamak için çok çalışacağız. Kendi zamanından kendi cebinden harcayarak spora destek oluyoruz. Bu sevgiden kaynaklanmaktadır. Bizler elimizden gelen imkanlarla destek vermeye devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.





FEDAKARLIK İSTER

Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar “Pandemi bizlerin yapacağımız herşeye engel oldu. Pandemi süreci İnşallah kısa sürede geride kalır. Amatör alanda spor fedakarlık ister. Kendisinden fedakarlık ederek amatör spora verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından törenle amatör spor kulüpleri yöneticilerine malzeme yardımı çekleri teslim edildi.