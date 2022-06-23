Kol saati, kola takılan bir saattir. Bir kol saati tipik olarak, genellikle bir mekanizma veya kuvars saat içeren bir yüz veya kasadan ve bir kayış veya banttan oluşur. Kasa çapı büyük (örneğin erkek saatleri) veya küçük (kadın saatleri) olabilir.





Kol saati, özellikle geleneksel cep saatlerinden daha moda olarak görüldüğü Asya ülkelerinde giderek artan bir popülariteye sahip. Kol saati, bir kayışa veya bileziğe yapıştırılmış bir zaman tutma mekanizmasından oluşan, kişinin bileğine takılan bir saattir. Her biri kendi özelliklerine ve işlevlerine sahip çok sayıda farklı kol saati türü vardır.

Kol Saati Ne İşe Yarar?

Kol saati, klasik ve sadeden modaya ve gösterişliye kadar çeşitli stil ve renklerde gelir. Deri, paslanmaz çelik ve plastik dahil olmak üzere çeşitli malzemelerde mevcutturlar. Bazı modellerde saat, tarih veya diğer bilgileri görüntüleyebilen küçük ekranlar bulunurken, diğerlerinde basılı yüzler bulunur. Bir kol saati tipik olarak bir pille çalışır, ancak aynı zamanda bir elektrik prizi veya saat sarıcı ile de çalıştırılabilir. Bazı modellerde çalar saat, kronometre veya zamanlayıcı bulunur. https://www.saatvesaat.com.tr/saat/erkek sitesinden hizmetler alabilirsiniz.