Komeksepeti.com’da hedef en iyisi olmak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nın (KO-MEK) yeni nesil e-ticaret kapısı olan komeksepeti.com alışveriş sitesini daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam ediliyor. KO-MEK, Komeksepeti.com adresine hizmet veren çalışanlarına ve bu alanda görev yapan zümre başkanı olan Usta Öğreticilerini e-ticaret alanında

Yeni Nesil Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimine alarak e-ticaret alanındaki yenilikleri takip ediyor.

HEDEF DOĞRU ŞEKİLDE TÜKETİCİYE ULAŞMAK

Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitimi E-ticaret uzmanı Ahmet Neca Gökgül verdi. Kursiyerleri e-ticaret uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek amacıyla verilen eğitimde komeksepeti.com adresinin içeriği ve gelecek planlaması anlatıldı. Eğitimde ayrıca bir tıkla dünyaya açılan KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde nasıl alıcıya ulaştırılır gibi pazarlama ve reklam yöntemleri anlatıldı.

COVİD-19 E-TİCARETİ YAYGINLAŞTIRDI

Bir haftalık eğitimde; küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen e-ticarette, tüketiciler için sunduğu büyük avantajlar konuşuldu. Yenidünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri gerektiğinin önemi belirtildi.

SOSYAL MEDYA VE E-TİCARET

Eğitimde KO-MEK kursiyerlerini komeksepeti.com adresini daha çok kullanmaya yönlendirerek e-ticaret araçları hakkında daha bilgili olmaları için yönlendirmeler yapılması gerektiği ifade edildi. Reklam ve pazarlama alanında özellikle sosyal medya ve dijital reklam araçlarının kullanımı hakkında bilgi veren Neca Gökgül, komeksepeti.com adresinin geleceği, dijital anlamda atılan önemli adımlara bağlı olduğunu belirtti.

A DAN Z’YE E- TİCARET

Ayrıca, kişisel verilerin korunması düzenlemesi, e- ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konuları da ele alındı. E-İhracat modelleri, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarıldı. Ayrıca, e-ihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, e-vatandaşlık hakkında bilgiler verildi.