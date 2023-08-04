KONUŞMA YAPTIĞIM GEBZE İL PLATFORMU TOPLANTISINDAN NOTLAR

GEBZE TARİHİ BİR TOPLANTIYA DAHA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BUGÜN 2 AĞUSTOS 2023. GEBZE İL PLATFORMUNUN ESKİHİSAR TOPLANTISINA TORUNUM ASIM EYMEN İLE KATILIP KONUŞMA YAPTIM.







İL PLATFORMU TOPLANTISINDA, TORUNUM ASIM EYMEN'İN www.gebzegazetesi.com'DA YAPTIĞI CANLI YAYINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ:









İL PLATFORMU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Gebze il platformu toplantısı büyük ilgi gördü Erol Ateş’in konuşmasından sonra gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman’da konuşma yaptı. Çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcisi ve STK adına toplantıya katılanların yaptığı konuşma Gebze gazetesi sosyal medya sayfasından canlı yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA YAPTIĞIM PAYLAŞIM

KAMUOYU VE BASINDAN İLGİ

Gebze il platformu toplantısı İle ilgili çalışmalar büyük ilgi gördü. Toplantıya basın geniş yer verdi. Gazete Gebze toplantı İle ilgili haberi, “Gebze ‘İl’ Ateşini Eskihisar’da Yaktı!” başlığı ile verdi. Haberi sizlerle paylaşıyorum:

Gebze’nin İl olması için vatandaşlar, STK’lar ve kent dinamikleri harekete geçerken Gebze’de ilk kez il olmak için geniş bir platform bugün Eskihisar Güzide Kafe ve Restoran’da kahvaltıda bir araya geldi.





İl için kurulacak olan komitenin şekillenmesi için düzenlenen toplantılı Gebze İl Komisyonu sözcüsü Erol Ateş yönetti. Milletvekilleri, Belediye Başkanları, siyasi parti ilçe başkanlarının katılmadığı toplantıya Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeleri Sinan Yücel ve Kayhan Özler’in yanı sıra Gebze Esnaf Odası Başkanı Alper Yılmaz, Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odası Hicaz Atsız, Atatürkçü Düşence Derneği (ADD) Başkanı Nilgün Aydın, STK temsilcileri, dernek başkanları, gazeteciler katıldılar.

GEBZE’NİN İL OLMA MÜCADELESİ 30-40 YILDIR SÜRÜYOR

İl Komitesi sözcüsü Erol Ateş toplantıda yaptığı konuşmada, “ Gebze’nin il olması için tüm dinamiklerle bir aradayız. Açıkçası bu kadar çok katılımın olması beni çok mutlu etti. Samimiyetle söylemek istiyorum bir kurgu ile kimse buraya gelmedi. Sadece bir adım atalım dedik. Bundan önce de hiçbir toplantı yapılmadı. Gebze’nin 35-40 yıldır süren bir il olma mücadelesi var. Bu kenti sevdik, burada spor kulübü kurduk, dernek kurduk ve burayı sevdik, Gebze’ye inanılmaz bağlandık. Eksiğiyle fazlasıyla 40 yıldır bir mücadele verilmiş, bu mücadelede aramızdan ayrılıp ebediyete giden abilerimiz dostlarımız oldu. Onlara da Allah’tan rahmet diliyorum. İl olma konusu bir kişi. İki kişi ya da 3-5 derneğin bir araya gelip te başarabileceği bir mesele değildir. Herkesin içtenlikle içerisinde olması gereken bir mücadele. BU tamamen siyaset üstü bir çalışmadır. Bu bir mücadeledir ve mücadelenin böyle kurgulanıp devam etmesi de hayati değerdedir. Burada yaşayan, bu kentin havasını suyunu soluyan insanların bu kente bir borcu var. Burada çalışan, para kazanan, ticaret yapan, işadamı olan, esnaflık yapan herkesin bu kentin il olma mücadelesine bir borcu var. Dolayısıyla bu borcu herkesin ödemesi gerekiyor. Gebze il olsun derken Darıca’yı, Dilovası’nı ve Çayırova’yı katarak konuşuyoruz. Oradan da değerli arkadaşlarımız bugün burada.

GEBZE’YE KARŞI VEFA BORCUMUZ VAR

Gebze’nin il olma konusunda gazetemiz kurucusu gazeteci-yazar, tarihçi, belgeselci İsmail Kahraman’da görüşlerini aktardı. Kahraman şunları söyledi;

“Gebze bölgesinde yaşamak Allah’ın bir lütfu. Ben ilk 1976 yılında burayı gördüm. 78’de buraya geldim 80 yılında gazeteci olarak buradaydım. Ben burada yaşamaya başladığımda sadece İstanbul’u, Trabzon’u, Giresun’u ve İzmit’i biliyordum. Burası bana Türkiye’nin tamamına yakınını ve 80 ‘e yakın ülkeyi gezdirdi. Bir kişiydim 10 kişi oldum. Gebze’de birçok dost bulduk. Gebze’ye karşı vefa borcumuz var. Burası bir kilometre taşı. Tarihin sınır noktası. Bugün olmasa bile yarın mutlaka Gebze İl olacaktır”

DESTEKLERİNİ İSTEMİYORUZ. KARŞI DURMASINLAR YETER

Gebze’nin tarihine baktığımızda Kadıköy’den Derince’ye kadar Gebze’nin köyleriydi. Tuzla 1954’e kadar Gebze’nin köyüydü. Bana göre yapılabilecek en büyük hizmet Gebze’yi 4 ilçeye bölmekti. Yapanları alkışlıyorum. Bu bir iki kişinin tekelinde olacak bir mesele değil. Komiteler oluşturmalıyız. O komitelerin sözcüleri bir üst komiteyi oluşturmalı. O komiteler haftada bir en azından whatsapp gurupları şeklinde istişare yapmalı, toplantılar yapmalı. Bu oluşumu büyütmeliyiz, büyütüp özellikle İzmit’e bunu doğru anlatmalıyız. Neden il olmamız gerektiğini anlatmalıyız. İzmit varsın Gebze’nin il olmasına destek olmasın. Desteklerini istemiyoruz. Karşı durmasınlar yeter. İnanmak gerekiyor. Ben inanıyorum bir gün Gebze mutlaka il olacaktır” dedi.

BİZLER İNANACAĞIZ, İNANIRSAK BAŞARIRIZ

Kahraman en önemli nokta olarak da şunları söyledi; “Türkiye şu an bir yerel seçime doğru gidiyor. Hükümetin en büyük destekçisi Sayın Devlet Bahçeli’nin Cumhuriyetin 100.yılında 100 il 1000 ilçe sözü oldukça önemlidir. Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekimden 9 ay önce merhum Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kocaeli’de İzmit’te ilan edildi. Atatürk’ün ilk ve tek basın toplantısı burada yapıldı. Arkadaşlar bizler inanacağız, inanırsak başarırız. Bu bir milattır. Mutlaka amacımıza ulaşacağız. Bu işe katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmalardan sonra katılımcılar söz alarak Gebze’nin il olması ile ilgili duygu ve düşüncelerini söylediler. Toplantı Eskihisar kalesi önünde toplu resim çekimi ile sona erdi. (KAYNAK: https://www.gazetegebze.com.tr/genel/gebze-il-atesini-eskihisarda-yakti.html)