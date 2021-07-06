Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne Konya’da Su Medeniyeti belgeseli çekimlerimizde, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek kitap ve yayınlarınızdan hediye ettik.

Bölge Müdürü Mehmet Muhittin Özyalvaç, Bölge Müdür Yardımcıları, Konya Bölgesi Sulama Şube Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüp, Konya’da su medeniyeti tarihi ile ilgili bilgiler aldık. Arşivimizde olan bilgileri paylaştık, belgesel söyleşiler yaptık.

1800’lü yılların başında başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde devam eden Beyşehir Gölü’nden Konya Ovası’na su getiren, ilk kez insan eli ile açılan su kanallarını yerinde takip ederek, belgesel görüntülerini çektik.

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerine ilgi ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ediyoruz.

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Konya Ovası ve Su

Beyşehir Gölü Toros Dağları’nın suyu Çumra Çatal Höyük Bölgesine bereket getiriyor.

Beyşehir Gölü’nden Çumra Ovası’na gelip Çatal Höyük Bölgesine bereket ve can suyu olan Beyşehir Gölü ve Toros Dağları’nın suyunun muhteşem yolculuğunun hikayesini Devri Alem Belgesel Programı olarak belgeselleştiriyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün kuruluş tarihinde çok önemli yeri olan Çumra’da, 1913 yılında kurulan Osmanlı Dönemi Sular İdaresi’nin kurulduğu tarihi binaları gezdik.

Çumra Çatal Höyük Bölgesini ziyaret edeceklere, Çumra Devlet Su İşleri tarihi binalarını da ziyaret etmelerini tavsiye ederiz.

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Konya’da 11 Bin Yıllık Medeniyet

11 bin yıl önce kurulmuş 2. Göbekli Tepe

Konya’da binlerce yıl önce kurulan Çatalhöyük adı ile halen yaşayan binlerce yıllık Anadolu tarihine ışık tutan medeniyetin belgesel görüntülerini çekerek tarihe not düştük.

Konya Çumra yakınlarında muhteşem bir tarih hazinesi, Göbekli Tepe ile yaşıt Çatalhöyük’ü mutlaka gezin, görün ve tanıyarak ibret alın.

Bir zamanlar tatlı su gölünün bulunduğu iki höyük arasından akan Toros Dağları’nın suyunun bereket verdiği Çatal Höyük medeniyeti, suların kuruması ile yok oldu.

Çatal Höyük ve diğer uygarlıklar, suların kuruması ile tarih sahnesinden silindi, sulara sahip çıkıp koruyalım.

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Konya’dan Alanya’ya Devri Alem

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Çumra’dan Anamur’a Su Medeniyeti

Anadolu’da su medeniyeti tarihi ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimize devam ediyoruz.

Çumra’dan yola çıktık, Konya Ovası bir tabloyu andırıyor. Karaman ve Ermenek üzerinden Anamur’a gidiyoruz. Oradan Alanya’ya geçeceğiz.

Konya Çumra’dan yola çıktık. Hadim ve Taşkent yolu üzerinden Ermenek’e gelirken, Türkiye’nin en yüksek viyadük inşaatını görüp, Toros Dağları zirvesindeki Bağbaşı Barajı’nı gördük.

Hadim ve Taşkent Dağları’nın zirvesi Kartal yuvasını andırıyor, Karamanoğulları Beyliği’ne başkentlik yapan Ermenek dağlara yaslanmış, Türkmen Beyi gibi duruyor.

Ermenek bize Türk dilini resmî dil yapan Karamanoğlu Mehmet Bey’i hatırlattı.

Türkiye’nin çok önemli barajlarından Ermenek Barajı, manzarası ile insanı büyülüyor.

Anamur’a gelirken ardıç ve sedir ormanları, yaylaları insana göz ve gönül ziyafeti sunuyor. Muhteşem manzara karşısında insan yorulduğunu anlamıyor. Anadolu’da su medeniyeti ile ilgili araştırma ve belgesel çekimlerimiz Anamur’da devam edecek. Toros Dağları’nın suyunun nasıl Kıbrıs’a gittiğini Kemer Köprü Barajında göreceğiz.