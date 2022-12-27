Kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği sözleşmesi imzalandı; Büyükşehir’den kooperatiflere 3,6 milyon TL destek





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kadın ve genç çiftçilere öncelik “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflere yüzde 75 hibe desteği sağlanacak. Projeden yararlanacak hak sahipleriyle destek sözleşmesi imzalandı.





KOCAELİ’DE ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda destek projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohum, gübre, meyve fidesi, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda destek veren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin her zaman yanında oluyor.





7 KOOPERATİFİN PROJESİ KABUL EDİLDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürlüğünce yürütülen, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verilen “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, Kocaeli’de çiftçilik, arıcılık ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflerin sunduğu projeler, değerlendirme komisyonunca sonuçlandırıldı. Buna göre; Kadının Eli Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi, Nüzhetiye ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi, Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi, Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çalca Köyü Kadın Kooperatifi ve Doğal Yaşam Tarım ve Hayvancılık Üretim Kooperatifi, destek almaya hak kazandı.





İMZALAR ATILDI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban ve 7 kooperatif başkanının katılımıyla Muhtarhane’de düzenlenen törenle destek sözleşmesi imzalandı. Destek kapsamında hak sahibi kooperatiflere gübre, tohum, modern sera kurulumu, tarımsal ekipman başta olmak üzere, 3,6 milyon TL değerinde çok sayıda destek verilecek. Yüzde 75 hibeli destekten yararlanan kooperatifler, yüzde 25 kısmın ödemesini ayni olarak, ürettikleri ürünlerden yapacak. Bu ürünler, Büyükşehir Belediyesince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.





“KADIN ÇİFTÇİLERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPIYORUZ”

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Başkan Büyükakın‘ın talimatıyla tarım ve hayvancılığı destekleme kapsamında, kolektif üretime katkı veren, özellikle kadınların bir araya geldiği kooperatiflere pozitif ayrımcılık yapmak suretiyle destek programı paketi hazırladıklarını söyledi. Aydınlık, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesinin daha önceki tarım ve hayvancılık konusunda yaptıkları desteklerden biraz farklı olduğunu belirterek, “Birincisi; kolektif, yani birlikte üretim olması gerekiyor. Bu sayede üretimde toplulaştırmayı sağlamış olacağız. İkincisi; birlikte üretimin getirdiği sinerjiden kaynaklanan artı değerin artmasını sağlamış olacağız. Üçüncüsü de; bu desteklerin sadece girdiye değil, uçtan uca bir projeye verilmesi söz konusu. Yani, tarımda ve hayvancılıkta üretimin pazar değerini artırmak için yapılması gereken üretim faaliyetlerindeki mekanizasyon desteklerini ve pazara sunulması esnasında ihtiyaç duyulan paketleme ve markalaştırma dahil ihtiyaç duyulan desteğin verilmesini de sağlayan ve başvuran kooperatiflerimizin de bunu bir proje haline getirmesini istediğimiz içinde beyin teri olan bir destek bu” diye konuştu.





“ÜRÜNLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITACAĞIZ”

Büyükşehir olarak, kırsal kesimde, özellikle kadınların bir araya geldiği kooperatif ve birliklere proje karşılığında yüzde 75 hibe desteği verdiklerini aktaran Aydınlık, “Diğer projelerden farkı, yüzde 25’i de çiftçilerimizin ürettiği ürünlerden alıyoruz. Yani nakdi değil, ayni alıyoruz. Bu ürünleri de Büyükşehir’den sürekli yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere veriyoruz. Ödeme konusunda çiftçilerimizi zorlamıyoruz, geniş bir takvime yayıyoruz” dedi.





“TESİSLERİ KOOPERATİFLERİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ”

Destek paketine başvuru yapan 7 kooperatifin sunduğu projenin, değerlendirme komisyonunca uygun görüldüğünü ve sözleşmelerin imzalandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, şunları kaydetti: “Her kırsal mahallede sadece bir tane kooperatife destek sunuyoruz. Tarım ve hayvancılıkta, özellikle girdi de gübresinden tohumuna, fidesinden modern sera kurulumuna, sera naylonuna, tarım aletlerine, ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesine varana kadar destek vereceğiz. Burada bizim için önemli olan üretimin sürdürülebilir olmasıdır. İhtiyaç duyulan mekanizasyonun satın alma süreci başlatıldı. Hazineye veya Büyükşehir Belediyesine ait tahsisli arazilerin üzerine kurduğumuz çeşitli tesisler olacak. Bu tesisleri de o bölgedeki kooperatif ve birliklerin tamamının kullanımına sunacağız. Bu desteklerle birlikte, özellikle kırsal alanlarda taleplerin artacağına inanıyorum.” Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, Büyükşehir’in artarak devam eden destekleriyle ekilen ve dikilen tarım arazilerinde ciddi bir artış olduğuna dikkati çekerek, üretimin pazara sunulmasıyla ürünlerin Kocaeli’deki tüketicilerle buluşmasını sağlayacaklarını sözlerine ekledi.





KOOPERATİFLER VERİLEN DESTEKTEN MEMNUN









Toprak ve üretim Kadın Eli Kooperatif Başkanı Müge Uçar:





“Kadınların hayalleri ve umutları yaşasın diye kooperatifimizi kurduk. Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle ata tohumu olan karabuğdayı toprakla buluşturacağız. Bu kadim topraklarda, atalarımızdan kalan mirasımıza sahip çıkmak için, glütensiz ve sağlık bakımından çok faydalı olan karabuğday ekimi yapacağız. Unundan ekmeklerimizi, böreklerimizi, makarnalarımızı yaparken, kabuğundan da eskisi gibi medikal yastık üreteceğiz. Boyun fıtığı, baş ağrısı ve horlamayı yok eden sağlıklı bir yastık bu. Ayrıca, karabuğdayın kabuğundan medikal bir yatak tasarladık. Bu projeyi, Kocaeli‘den bütün dünyaya hediye etmiş olacağız. Bu desteklerle hayalimizi gerçeğe çevirme fırsatı veren Tahir Büyükakın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kadınlar olarak, güçlü ve samimi bir dayanışma içinde üretmeye devam edeceğiz.”





“ARICILIĞI KADINLAR YAPAMAZ DENİYOR”





Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı Meral Deniz:





“Gölcük Halıdere çok eski bir tarihe sahip, eskiden tamamen tarımla uğraşan bir köydü. Zamanla tarım bitme noktasına gelmişti. Kooperatifimizi, hem tarımın yeniden canlandırmak hem de kadınları daha fazla üretir hale getirmek için geçen sene nisan ayında 10 kadınla birlikte kurduk. Tarımın yanında arıcılıkla da uğraşıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine arıcılıkla ilgili bir projeyle başvurduk. Projemiz kabul edildi. Kovan olmak üzere bütün ekipmanlarımızı Büyükşehir verecek. Bu bizim için büyük bir maliyetti. Arıcılığı kadın yapamaz gözüyle bakılıyor genelde. Ama Kocaeli Büyükşehir’in verdiği destekle bu işi yapacağız. Sadece bal değil, arı sütü, bal mumu ve dekoratif mum üretimini de yaparak, daha ileriye taşıyacağız. Erkekler aracılığı yaptığında örneğin üretilen balmumu atık malzeme olarak görülür. Oysa kadın arıcılar olarak biz bunlardan dekoratif mumlar üretiyoruz. Bal mumunu sabun yapımında kullanıyoruz. Tahir Büyükakın başkanımıza bize verdiği destekten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben babadan gelme aracıyım fakat diğer kadınların da aktif bir şekilde aracılığa geçebilmesi için çabalıyorum. Halıdere’de eskisi gibi kestane balını yeniden canlandıracağız.”





“BAŞKANIMIZI KÖYLÜLER ÇOK SEVİYOR”





Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı:





“Kooperatifimiz geçen sene kuruldu. Organik tarım yapıyoruz. Kimyasal ilaç ve gübre kullanmıyoruz. Mevsimsel sebze yetiştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Fikir Sizden, Destek Bizden’ projesinde hak sahibi olduk. Büyükşehir, bize tarımda kullanabilmemiz için 2 dönümlük sera, tohum, gübre ve ekipman desteği sağladı. Yüzde 75 hibe desteğinin kalan yüzde 25’ini, 2 yıl içinde yetiştirdiğimiz ürünlerimizden vereceğiz. Sayın Tahir Büyükakın’ı köylüler çok seviyor. Çiftçilere verdiği destek herkes tarafından takdir ediliyor. Mazot, tohum, gübre desteği çok faydalı oldu. Kooperatifleşme, çiftçilerin birlikte ortak çalışmalarına yol açtılar. Kooperatif olarak Başkanımızdan çok memnunuz ve kendisine çok teşekkür ediyoruz.”





“ATA TOHUMUNU ÇOĞALTACAĞIZ”





Dane-Riz Kadın Girişimi üretim işletme Kooperatifi Başkanı Serap Arslan:





Kooperatifimizi 9 girişimci kadınla kurduk. Amacımız ata tohumlarını üretmek ve çoğaltmak. Sürdürülebilir tarım yapıyoruz. Fide üretimi yapıyoruz ata tohumundan. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nden (TAGEM) aldığımız 300 adet tohumdan geçen yıl 18.000 adet ürettik. Bu yıl 1 milyon tohuma çıkartmayı hedefliyoruz. Ata tohumlarını, ‘sandıktan toprağa sloganı’ ile çoğaltmak için çalışmalarımıza başlamıştık. Bu yıl aldığımız ürünlerdeki verimle de ‘topraktan tabağa’ mantığıyla çeşitli domates sosları ve reçel çeşitleri de yapıyoruz. Katkısız, doğal ürünler yetiştiriyoruz. Büyükşehrin projesine katıldık. Yüzde 75 hibeli sera projemiz kabul edildi. Sera kurulumu ve sera naylonu ile ekipman desteği alacağız. Seranın yapımına başlanıldı. Organik ürünlere talep var biz de bu talebi karşılamak istiyoruz. Sertifikalandırılmış dört çeşit ata tohumu var elimizde. Kooperatif olarak tohumculuk bayi belgemizi de aldık. Büyükşehir Belediyemizin bize tahsis ettiği tesiste fidelerimizi üreteceğiz. Tahir Başkanımıza, her zaman kadınların ve üreticilerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz.”





“DESTEKLER SÜRDÜKÇE ÜRETECEĞİZ”





Nüzhetiye ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bekir Yaman;





“Kooperatifimiz, 1980 yılından bu yana faaliyette bulunuyor. Yaklaşık 116 üyemiz var. Üyelerimizin yüzde 15’i kadınlardan oluşuyor. Orman köylüsüyüz. Ayrıca tarım ve hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Tarım bitme noktasında iken şimdi desteklerle yeni bir hamle ile eski şaşalı günlerine dönüyor. Daha önce atıl olan kullanmadığımız arazileri de temizleyip ekime ve dikime hazır hale getirdik. Bu sene, Büyükşehir Belediyemizden aldığımız desteklerle yaklaşık 500 dönümün üzerinde bir arazi ektik. Bu projeyle birlikte verilecek desteklerle birlikte 1000 dönüme çıkarmayı planlıyoruz. Projemizin amacı, bölgemizdeki tarım arazilerini yeniden tarıma kazandırmak. Bir de parçalı hisseli araziler var. Onları da ekilebilir hale getirmek istiyoruz. Destekler sürdükçe, çiftçimiz üretmeye devam edecek. Tahir başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin, ufkunu geniş tutsun.”









Bülten No:2267