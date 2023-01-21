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Köprü manzaralı seyir terasında kafeterya tamam

Büyükşehir, Dilovası’na kazandıracağı seyir terası alanında kafeterya binasını tamamladı

Köprü manzaralı seyir terasında kafeterya tamam

21 Ocak 2023 Cumartesi 12:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’nda yaşayan vatandaşların keyifli bir zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla inşa ettiği köprü manzaralı seyir terasında son rötuşları yapıyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, Osmangazi Köprüsü manzaralı ve 2 bin metrekarelik alanda planlanan seyir terasında işlerin yüzde 98’lik kısmını tamamladı. Projenin önemli bir ayağını oluşturan kafeterya binasını bitiren ekipler, önümüzdeki günlerde bina içinde kullanılacak vitrifiyelerin montajını yapacak.


YAKINDA MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAYACAK

Geleceğe daha yaşanabilir bir Dilovası bırakmak için yapılan seyir terasında bir de park inşa edildi. Buna göre çocuklar, kendilerine ayrılan alanda gönüllerince eğlenip vakit geçirebilecek. Bin 390 metrekaresi sert zemin, 315 metrekaresi ise yeşil alan olarak oluşturulan seyir terasında çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kaldı. Büyükşehir’in önemli projelerinden biri olan Dilovası Seyir Terası, yakında Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi’ni kuşbakışı izlemek isteyen misafirlerini ağırlayacak.


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