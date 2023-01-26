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Körfez-Dilovası arasında kolay ulaşım

Büyükşehir tarafından Körfez Yukarı Hereke–Dilovası Çerkeşli arasında yapılacak 5 bin 200 metre uzunluktaki yeni yolda çalışmalar sürüyor

Körfez-Dilovası arasında kolay ulaşım

26 Ocak 2023 Perşembe 16:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli arasındaki yeni yolda terasman kazı ve dolgu çalışmaları yapılıyor. 

Körfez Yukarı Hereke ile Dilovası Çerkeşli ve Dilovası merkezi arasında yapılacak yeni yolla iki ilçe artasında ulaşım daha kısa sürecek.


2 ALT GEÇİT 1 ADET KÖPRÜ

Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşların Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa mesafede erişim imkânı sağlayabileceği 5 bin 200 metre uzunluktaki yol gidiş-geliş 2 şerit olacak. Yeni yolda 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları da yapılacak. 5 bin 200 metre uzunluktaki yolun 3 kilometrelik alanında kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor. Kalan kısımlarda da kazı ve dolgu çalışmaları yapılacak. 3 kilometrelik alanda 25 bin metreküp kazı ve dolgu çalışması yapıldı. 



 

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