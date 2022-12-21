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Körfez İlimtepe yolu asfaltlandı

Büyükşehir, Körfez İlimtepe Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı 1.700 metre uzunluğundaki yolda asfaltlama çalışmalarını tamamladı

Körfez İlimtepe yolu asfaltlandı

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:51


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden İlimtepe Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı yolda asfalt serim çalışmasını tamamladı. 9 metre genişlikte 1.700 metre uzunluktaki yolda, eskiyen ve bozulmaların meydana geldiği eski asfalt, 5.000 metreküp trimer kazısıyla söküldü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nden itibaren yol boyunca yeni asfalt serimi yapıldı.


6.700 TON ASFALT SERİLDİ

Büyükşehir, 1.700 metre uzunluktaki İlimtepe yolunu asfaltladı. 8.200 ton plent miks serilen İlimtepe yolunda; 3.200 ton binder asfalt, 3.500 ton dayanımı ve kullanım ömrü daha uzun olan bitümlü temel serimi yapıldı. Yapılan asfaltlamayla İlimtepe Mahallesi’ne ulaşım daha konforlu hale getirildi. 


 

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