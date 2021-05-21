Körfez Kalburcu’da sağlıklı altyapı yapılıyor

Körfez ilçesinin kırsal mahallelerinden olan Kalburcu’da içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları yapılıyor. Kalburcu mahallesinin altyapı problemlerini giderecek olan çalışmalar kapsamında, yaklaşık 11 km uzunluğunda altyapı hattı yenilenecek.

16 MAHALLEDE ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2021 yılı yatırım programında Körfez ilçesinde 4 ayrı ihale ile altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bu ihalelerden biri olan “Körfez Batı Bölgesi içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu ikmal inşaatı” projesi kapsamında, 16 mahallede yapılacak çalışmalara kırsal mahallelerden olan Kalburcu’da başlandı

HATLAR YENİLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı örnek çalışma ve uygulamalar ile kırsal mahalleler cazibe merkezleri haline geldi. Bununla birlikte mahallelere geri dönüşler sağlanarak yeni yerleşimler yapıldı. Körfez ilçesinin cazibe merkezi olan Kalburcu Mahallesinin mevcut şebeke hatları, ekonomik ömrünü tamamlamasının yanı sıra yeni yerleşim alanları ve artan nüfus ile birlikte yetersiz kalıyordu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İSU Genel Müdürlüğü, Kalburcu mahallesinin atık su altyapısını yenilemek için 300 mm çapında beton boru ile kanalizasyon hattı yapıyor. Toplam, 6.250 metre uzunluğunda kanalizasyon hattının inşa edileceği çalışmaların 1800 metre uzunluğundaki kısmı tamamlandı. Ayrıca, düzenli ve kesintisiz içme suyu ihtiyacının yanı sıra arızaların önüne geçmek için de 100 mm çapında düktil font borular kullanılarak toplam 4750 metre içme suyu hattı inşa edilecek. Kısa bir zaman içinde tamamlanacak olan çalışmalar ile birlikte Kalburcu mahallesinde yaşayanlar, sağlıklı bir altyapıya kavuşacağı gibi altyapı problemleri de yaşamayacak.