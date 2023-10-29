KÖRFEZ ŞAİRLER ANTOLOJİSİ, KÜTÜHPANE KAYITLARINA GİRDİ

Körfez’de gazetecilik yapan Mustafa Eranıl’ tarafından hazırlanan ve içinde Körfezli 81 şairin yer aldığı Körfez Şairler Antolojisi isimli 416 sayfadan oluşan kitap;

Yayınlandığı tarihten itibaren Körfez’de büyük bir ses getirdi, okuyucuları tarafından oldukça beğenildi. Kitabı hazırlayan Mustafa Eranıl, Körfez’de yer alan ve bölgenin en geniş kapsamlı kütüphanesi konumunda bulunan

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Körfez İlçe Halk Kütüphanesi’ne kitaplarından herkesin yararlanması için bağışladı. Kitaplarını kütüphanenin müdiresi Pınar Türkmen Eken’e teslim eden Eranıl, ‘Bu Körfez’in kitabı. Körfez’e hizmet eden kütüphanede bu kitabın bulunması önemliydi. Körfez’in şairlerinin içinde yer aldığı kitap, Körfez’in kütüphanesinde bulunması güzel ve anlamlı olur’ dedi. Kütüphane Müdiresi Pınar Türkmen Eken ise, kütüphaneye katkılarından dolayı Eranıl’a teşekkür ettiğini belirterek, eseri kayıtlarına geçireceklerini ve kütüphanede hizmete sunacaklarını ifade etti.



