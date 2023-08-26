Körfez yabani otlardan temizleniyor

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarının başından itibaren ilçe genelinde yabani otlarla mücadele eden ve düzenli olarak biçme gerçekleştiren ekipler, parkların da bakımını gerçekleştiriyor. Park ve bahçeler müdürlüğü yetkilileri, parklar dışında da ilçe genelinde vatandaşların ortak kullanım alanlarında, konutların yoğun olduğu bölgelerde ve yol kenarlarında yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.





İHA