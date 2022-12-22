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Körfez Yukarı Hereke-Dilovası arasına yeni yol

Büyükşehir tarafından Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında yapılacak 5 bin 200 metre uzunluktaki yolda çalışmalar başladı

Körfez Yukarı Hereke-Dilovası arasına yeni yol

22 Aralık 2022 Perşembe 12:22


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilecek yeni yolda çalışmalara başlandı. Yeni yol tamamlandığında Yukarı Hereke ile Dilovası arasında ulaşım süresi kısalacak. Yeni güzergâhta kazı, dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı. 


5 BİN 200 METRE UZUNLUKTA

Yapımına başlanan yeni güzergâh ile Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşlar Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa sürede erişim imkânına kavuşacak. 5 bin 200 metre uzunluktaki 2x1 yeni yolda 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları da yapılacak. 


Bülten No: 2240


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