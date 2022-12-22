Körfez Yukarı Hereke-Dilovası arasına yeni yol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Yukarı Hereke-Dilovası Çerkeşli arasında inşa edilecek yeni yolda çalışmalara başlandı. Yeni yol tamamlandığında Yukarı Hereke ile Dilovası arasında ulaşım süresi kısalacak. Yeni güzergâhta kazı, dolgu ve terasman çalışmalarına başlandı.
5 BİN 200 METRE UZUNLUKTA
Yapımına başlanan yeni güzergâh ile Yukarı Hereke’de ikamet eden vatandaşlar Dilovası Devlet Hastanesi, Çerkeşli OSB ve ilçe merkezine daha kısa sürede erişim imkânına kavuşacak. 5 bin 200 metre uzunluktaki 2x1 yeni yolda 2 altgeçit ve 1 adet dere köprüsü imalatları da yapılacak.
Bülten No: 2240